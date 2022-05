Mục tiêu nào cho U23 Việt Nam?

Chung bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia, U23 Việt Nam đối mặt thách thức rất lớn ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á.

Thách thức lớn chờ đợi U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á.

Thực tế cho thấy đội nào muốn vượt qua vòng bảng phải giành được ít nhất 4 điểm. Nếu lấy đó làm mục tiêu thì rõ ràng đây là nhiệm vụ cực khó hoàn thành với các học trò HLV Gong Oh Kyun.

Lí do? Ở bảng C, U23 Hàn Quốc được đánh giá có sức mạnh vượt trội so với 3 đội còn lại nên khả năng kiếm điểm của chúng ta trước U23 Hàn Quốc coi như không có. Hai đối thủ cùng ở Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Malaysia cũng không hề dễ chơi với U23 Việt Nam. Để hy vọng vào tứ kết, chúng ta phải thắng 1 trong 2 đội này và hòa đối thủ còn lại.

Ở SEA Games 31 vừa rồi, U23 Việt Nam đều thắng U23 Thái Lan và U23 Malaysia với tỷ số 1-0. Cả 2 chiến thắng của chúng ta đều hết sức chật vật. Đấy là khi chúng ta có sự góp mặt của 3 ngôi sao quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Sẽ thế nào khi U23 Việt Nam phải thắng ít nhất 1 trong số U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia đồng thời cầm hòa đối thủ còn lại mà không có sự phục vụ của 3 ngôi sao nói trên? Đó là bài toán khó đặt ra cho HLV Gong Oh Kyun. Chúng ta chưa thể biết hiệu quả của quá trình làm mới mà ông Gong đang áp dụng cho U23 Việt Nam đạt được ở mức nào nhưng người ta cảm thấy hoài nghi hơn là tin tưởng.

Lí do? Thời gian các cầu thủ làm quen với lối chơi mới khá ngắn. Thể lực và phẩm chất kỹ thuật của họ cũng rất khó đáp ứng được các đòi hỏi khắc nghiệt của lối chơi mới mà ông Gong muốn áp đặt cho đội U23. Trong khi đó chúng ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng cả U23 Thái Lan lẫn U23 Malaysia đều không phải các đối thủ mà U23 Việt Nam dễ kiếm điểm. Thậm chí, ngay cả việc kiếm 1 điểm từ các đội này cũng đã là thử thách với chúng ta.

Nói thế không hề quá lời. Hãy bắt đầu từ U23 Malaysia. Họ mang đến Uzbekistan lực lượng y nguyên như đội bóng vừa dự SEA Games. Malaysia khiến U23 Việt Nam (có đủ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh) phải toát mồ hôi mới hạ được họ 1-0 trong hiệp phụ ở bán kết SEA Games 31.

Sẽ thế nào khi sắp tới vẫn là đội Malaysia gặp lại chúng ta nhưng chúng ta không còn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh? Với U23 Thái Lan, giới chuyên môn đánh giá họ mang đến Uzbekistan lực lượng còn mạnh hơn cả đội U23 Thái Lan có 3 ngôi sao quá tuổi dự SEA Games 31. Thái Lan để thua Việt Nam 0-1 ở chung kết SEA Games nên họ rất khát khao phục thù ở VCK U23 châu Á.

Đội U23 Thái Lan mà chúng ta sắp gặp lại sắp tới không còn hai tiền vệ Worachit và Weerathep nhưng vẫn có tiền vệ chơi cực hay ở SEA Games là Benjamin Davis. Cầu thủ đang chơi bóng ở Anh này chỉ là một trong 9 cầu thủ đang đá thuê ở nước ngoài góp mặt trong thành phần U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á.

Những cái tên khác được HLV Worrawoot Srimaka mang đến Uzbekistan gồm Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee (chơi ở Đan Mạch), Yannick Nussbaum (chơi ở Thụy Sỹ), Thanawat Suengchitthawon, Chayapiat (chơi ở Bồ Đào Nha), Sittichok Paso (chơi ở Nhật) và Achitpol Keereerom (chơi ở Đức).

Ở chung kết SEA Games, chúng ta cũng chỉ thắng được Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0. Nhiều người lạc quan vào một kết quả tích cực nữa khi chúng ta tái đấu U23 Thái Lan ở Uzbekistan vì những cầu thủ đóng vai trò quyết định trong bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games là Tuấn Tài (kiến tạo) và Nhâm Mạnh Dũng (đánh đầu ghi bàn) đều góp mặt ở Uzbekistan.

Nhưng cần nhớ rằng đối thủ của chúng ta đã được tăng cường lực lượng đáng kể với rất nhiều cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở nước ngoài. Thái Lan mất 2 tiền vệ chủ chốt Worachit và Weerathep nhưng chúng ta thậm chí không còn sự phục vụ của 3 trụ cột là Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng.

Với tương quan lực lượng so với Thái Lan và Malaysia như vậy, rõ ràng mục tiêu kiếm ít nhất 4 điểm của U23 Việt Nam để hy vọng vào tứ kết VCK U23 châu Á không hề đơn giản.

Mục tiêu thực tế hơn với chúng ta có lẽ là coi đây như giải đấu để các cầu thủ được cọ sát, trui rèn kinh nghiệm, hoàn thiện thêm các kỹ năng chơi bóng để hướng tới các giải đấu tiếp theo với nền tảng tốt hơn, thay vì đặt mục tiêu ít nhất phải vượt qua vòng bảng.

THƯ KỲ