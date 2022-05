Niềm hy vọng mới từ HLV Gong Oh Kyun

HLV Gong Oh Kyun đã tiếp quản “di sản” mà thầy Park để lại. Tân HLV đội U23 Việt Nam đang thể hiện quyết tâm thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm.

HLV Gong Oh Kyun sẽ “chào sân” tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Sau gần 5 năm, U23 Việt Nam tham dự một giải đấu chính thức không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 đầu tháng 6 tới đây sẽ chứng kiến màn “chào sân” của ông Gong Oh Kyun cùng bóng đá Việt Nam.

Ông Gong Oh Kyun, sinh năm 1974, trong hơn 10 làm công tác huấn luyện, chủ yếu gắn bó với những đội bóng trẻ. Ông từng dẫn dắt đội U18 cũng như làm trợ lý tại U17, U20, U23 Hàn Quốc. Năm 2020, ông làm trợ lý cho HLV Shin Tae Yong ở đội tuyển Indonesia và được giao phụ trách đội U20 nước này.

Tháng 3 năm nay, qua tiến cử của ông Park, ông Gong Oh Kyun được VFF bổ nhiệm làm HLV của U23 Việt Nam. HLV Gong bắt đầu làm quen công việc này dưới vai trò trợ lý cho HLV Lee Young Jin tại giải giao hữu ở Dubai hồi tháng 4. Một giai đoạn mới bắt đầu với không ít áp lực dành cho ông Gong Oh Kyun.

Chắc chắn HLV Gong Oh Kyun sẽ gặp những áp lực không nhỏ ở thời điểm ông chính thức cầm đội U23 Việt Nam. Bởi những ai ngồi vào vị trí ấy đều nhận được những sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Ví như tiếp nối được thành công đã có, nối dài thành tích cho bóng đá trẻ nước nhà sẽ được tung hô. Ngược lại, một sai sót nhỏ, thất bại cũng có thể khiến nhà cầm quân này là tâm điểm của sự chỉ trích hay sẽ bị so sánh với người tiền nhiệm.

Cái bóng của ông Park để lại ở U23 Việt Nam quá lớn. Trước khi chia tay, ông Park giúp đội U23 giành tấm HCV SEA Games thứ 2 liên tiếp. Đương nhiên, chiến tích đó như thách thức cực lớn dành cho người kế nhiệm.

Ông Gong Oh Kyun hẳn hiểu rằng, những “di sản” từ ông Park để lại sẽ như áp lực nặng nề cho mình. Nhưng bóng đá luôn vận động, đổi mới và luôn cần những cuộc chuyển giao như thế! Một thế hệ trẻ kinh qua bàn tay ông Park đã trưởng thành, lúc này bóng đá trẻ Việt Nam đang giới thiệu một lứa cầu thủ khác để tạo ra tính kế thừa cho các đội tuyển quốc gia. Ông Gong Oh Kyun được giao nhiệm vụ dẫn đường cho guồng quay mới và ông cũng hiểu rằng kỳ vọng đặt vào ông rất lớn, thậm chí còn nhiều khó khăn so với thời điểm HLV Park Hang Seo đặt chân đến Việt Nam.

Bản thân ông Park cũng khẳng định mình không can thiệp vào chuyên môn, nhưng có trách nhiệm phải giúp HLV Gong Oh Kyun khi tiếp quản U23 Việt Nam. Chính ông Park đã chia sẻ: "Mỗi HLV có triết lý khác nhau. Dưới góc độ hiện tại, tôi không thể tham gia ý kiến giúp ông Gong Oh Kyun chọn người được. Nhưng ở góc độ nào đó tôi sẽ giúp ông ấy hiểu biết thêm về văn hóa, sự hiểu biết cầu thủ Việt Nam. Còn về áp lực, tôi hy vọng người hâm mộ, truyền thông sẽ giảm tải, giúp ông Gong sớm hòa nhập, có được thành công cùng bóng đá Việt Nam".

Mỗi HLV đều có một triết lý riêng trong công việc của mình. HLV Gong Oh Kyun càng không muốn bị so sánh với người tiền nhiệm. Nói cách khác, ông Gong Oh Kyun sẽ phát huy những gì tốt nhất của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, nhưng cũng cần xây dựng đội U23 theo phong cách của mình.

Ông Gong Oh Kyun chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thay đổi ở đội tuyển U23 Việt Nam khi nắm quyền. Chính ông Gong Oh Kyun cũng đã khẳng định, đội tuyển U23 Việt Nam của ông sẽ có cách vận hành khác so với thời HLV Park Hang Seo: “Các bạn đang làm quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo song ở thời điểm hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi. Tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm và các bạn hãy cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo bóng đá Việt Nam”. Hé lộ của nhà cầm quân Hàn Quốc khiến tất cả đều tò mò, háo hức về những thay đổi ông Gong ra sao.

Hy vọng ông Gong Oh Kyun cùng bóng đá trẻ Việt Nam kế thừa, tiếp bước thành công từ “di sản” HLV Park Hang để lại.

TRẦN TUẤN