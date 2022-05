U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tiến ra biển lớn

Sau khi giành tấm HCV SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân trở lại vào chiều ngày hôm qua 24/5 để có chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị đấu trường VCK U23 châu Á 2022.

HLV Gong Oh Kyun (giữa) dẫn dắt đội U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với U23 UAE, dự kiến vào ngày 28/5. Ngày 29/5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Tại VCK U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ đá trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào ngày 2/6, gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Malaysia vào ngày 8/6.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã chính thức chia tay đội tuyển U23 Việt Nam sau khi SEA Games 31 khép lại. Dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022 là HLV Gong Oh Kyun. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên mà chiến lược gia người Hàn Quốc Gong Oh Kyun tham dự với tư cách HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng, nhà cầm quân Gong Oh Kyun sẽ tiếp bước người tiền bối Park Hang Seo để giúp đội tuyển U23 Việt Nam gặt hái thêm thành công.

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Gong Oh Kyun khẳng định, ông sẽ có một số điều chỉnh chiến thuật cho đội tuyển U23 Việt Nam: “Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã quen thuộc với chiến thuật của HLV Park nhưng tôi muốn sử dụng chiến thuật mới của tôi trong thời gian tới. Một số cầu thủ U23 đã tập với tôi ở Hà Nội, họ đã nắm rõ ý đồ lối chơi. Hy vọng những cầu thủ mới tập trung cũng vui vẻ với bài tập của tôi. Các cầu thủ U23 Việt Nam hãy thi đấu hết mình, tránh chấn thương, kết quả là tôi chịu trách nhiệm. Tôi mong các bạn cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo.

Năm 2018, tôi là thành phần Ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á. Lúc đó, đội tuyển U23 Việt Nam từng đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn lần này, tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam. Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng”.

HLV Gong Oh Kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2022, diễn ra tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6 tới. Trong bản danh sách này, 14 cầu thủ đã giành HCV SEA Games 31 sẽ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022 bao gồm: Thủ môn Nguyễn Văn Toản, thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Lương Duy Cương, hậu vệ Vũ Tiến Long, hậu vệ Lê Văn Đô, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Huỳnh Công Đến, tiền vệ Nguyễn Hai Long, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, tiền vệ Dụng Quang Nho, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

LỊCH THI ĐẤU U23 CHÂU Á 2022 CỦA U23 VIỆT NAM 22h00, 2/6: U23 Thái Lan - U23 Việt Nam 20h00, 5/6: U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc 20h00, 8/6: U23 Việt Nam - U23 Malaysia.

Đáng tiếc là 3 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 31 là tiền vệ Nguyễn Trọng Long, tiền đạo Hồ Thanh Minh và hậu vệ Lê Văn Xuân (chấn thương) không nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Gong Oh Kyun.

Bên cạnh đó, 11 gương mặt còn lại của đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự đánh giá rất cao của HLV Gong Oh Kyun trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội. Đó có thể kể đến một số cái tên như Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Lê Minh Bình (CAND), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội)… Những cầu thủ kể trên hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam.

