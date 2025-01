Năm 2024, 66 ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố khoảng 14.700 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận, bao gồm 66 ca tử vong, đã được báo cáo tại 20 quốc gia châu Phi từ tháng 1/2024 đến ngày 5/1/2025.

WHO cho biết các ca mắc bệnh được xác nhận chỉ là một phần nhỏ trong số các ca nghi ngờ. Trước đó, WHO cho biết một số lượng lớn các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nghi ngờ vẫn chưa được xét nghiệm và “do đó không bao giờ được xác nhận” tại một số quốc gia châu Phi do năng lực chẩn đoán hạn chế.

WHO thông báo trong báo cáo mới nhất rằng đợt bùng phát đang diễn ra do nhiều nhánh của virus, bao gồm cả biến thể Clade Ib, đang lây lan chủ yếu ở Congo và các quốc gia lân cận.

Các ca mắc bệnh liên quan đến du lịch nhập khẩu do biến thể Clade Ib gây ra và lây truyền thứ cấp từ các ca mắc bệnh này cũng đã được phát hiện bên ngoài châu Phi.

WHO báo cáo rằng các trường hợp nhập cảnh này chủ yếu là những người lớn đã đi du lịch trong thời gian ủ bệnh hoặc có triệu chứng sớm, với chẩn đoán được đưa ra khi họ đến các quốc gia khác.

Theo báo cáo trước đó của WHO, biến thể mới, lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Kivu, một tỉnh phía Đông của Congo, ước tính đã xuất hiện vào khoảng giữa tháng 9/2023.

Vào giữa tháng 8/2024, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đã tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang diễn ra ở châu lục này là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến an ninh lục địa.

Ngay sau đó, WHO cũng tuyên bố đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến quốc tế, kích hoạt mức cảnh báo toàn cầu cao nhất đối với căn bệnh này lần thứ 2 trong 2 năm.

