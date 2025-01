EU tăng cường bảo vệ an ninh mạng cho ngành y tế

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch hành động toàn diện nhằm đối phó với tình trạng tấn công mạng ngày càng gia tăng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt nhắm vào các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, EU sẽ thiết lập các đội chia sẻ thông tin tình báo và đội phản ứng nhanh về an ninh mạng nhằm hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công có chủ đích.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ An ninh mạng châu Âu trực thuộc Cơ quan an ninh mạng và an ninh thông tin EU (ENISA) sẽ được thành lập để cung cấp công cụ, dịch vụ hỗ trợ và hệ thống cảnh báo sớm. Các bệnh viện sẽ được thử nghiệm, đánh giá tiêu chuẩn an ninh mạng, đồng thời nhận hướng dẫn cụ thể về cách ứng phó với sự cố mạng.

Theo Ủy ban châu Âu, riêng năm 2023, lĩnh vực y tế đã ghi nhận 309 sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, cao hơn bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào khác.

PHÚ HÀ