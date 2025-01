Đức lập kỷ lục về sản xuất điện sạch chủ yếu từ năng lượng gió

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý năng lượng Đức, trong năm 2024, nước này ghi nhận mức sản xuất điện sạch cao nhất trong lịch sử với năng lượng tái tạo chiếm 59% tổng sản lượng - tăng từ mức 56% của năm 2023.

Một trang trại điện gió tại Ketzin, Brandenburg, Đức.

Năm 2024 là năm đầu tiên Đức không còn sử dụng năng lượng hạt nhân trong sản xuất điện. Năng lượng gió tiếp tục đóng vai trò quan trọng, chiếm 31,9% tổng sản lượng điện, giữ vị trí nguồn sản xuất chính của quốc gia này.

Sự phụ thuộc vào than đá tiếp tục giảm, chiếm dưới 23% tổng sản lượng so với 26% năm 2023. Trong khi đó, sản lượng điện từ khí tự nhiên tăng lên 13,2%, so với mức 8,6% năm trước đó.

Tổng sản lượng điện của Đức năm 2024 đạt 431,7 TWh, giảm 4,2% so với năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ nhập khẩu điện tăng lên 13,8% và xuất khẩu giảm xuống còn 10%.

Chính phủ Đức đang hướng tới việc đạt 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030 và loại bỏ hoàn toàn than đá vào năm 2035. Những thành tựu trong năm 2024 cho thấy sự tiến bộ đáng kể của Đức trong việc xây dựng một hệ thống năng lượng bền vững, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường.

THẢO NGUYÊN