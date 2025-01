2024 là năm nóng nhất lịch sử

Theo một phân tích do các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dẫn đầu, nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái Đất trong năm 2024 ở mức cao nhất trong từ trước đến nay.

Cụ thể, nhiệt độ toàn cầu vào năm 2024 cao hơn 1,28 độ C so với mức nền trong giai đoạn từ năm 1951-1980. Kỷ lục mới này được ghi nhận sau khi nhiệt độ hàng tháng liên tục bị phá vỡ trong 15 tháng liên tiếp (6/2023-8/2024), đánh dấu đợt nắng nóng chưa từng có.

NASA ước tính nhiệt độ Trái Đất trong năm 2024 đã ấm hơn khoảng 1,47 độ C so với mức trung bình vào giữa thế kỷ XIX (1850-1900). Trong hơn nửa năm 2024, nhiệt độ trung bình đã cao hơn 1,5 độ C so với mức nền và đây có thể là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình năm vượt qua ngưỡng này.

YÊN THỦY