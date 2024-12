Kinh tế châu Á có thể tăng trưởng chậm lại

Trong dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, các nước đang phát triển tại châu Á có thể tăng trưởng chậm hơn so với dự đoán trước đó trong 2 năm 2024 và 2025.

Theo ADB, khu vực châu Á - Thái Bình Dương không kể Nhật Bản, Australia và New Zealand sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm 2024 và 4,8% trong năm 2025, giảm nhẹ so với dự báo lần lượt 5,0% và 4,9% của ADB vào tháng 9/2024. Nguyên nhân khiến tăng trưởng giảm là do hiệu suất kinh tế kém ở một số nền kinh tế trong quý III/2024 và triển vọng tiêu dùng yếu kém.

ADB cũng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 4,8% năm 2024 và 4,5% năm 2025. Đồng thời, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ xuống còn 6,5% năm 2024, giảm từ 7,0% trước đó và xuống 7,0% năm 2025, từ 7,2%.

Cuối cùng, ADB đã hạ dự báo lạm phát cho các năm 2024 và 2025 xuống còn 2,7% và 2,6%, giảm từ 2,8% và 2,9% trước đó, nhờ giá cả hàng hóa toàn cầu hạ nhiệt.

TỊNH LÂM