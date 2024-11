Kêu gọi 404 triệu USD giúp Nam Sudan tránh nạn đói

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp 404 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Nam Sudan vào năm tới, đồng thời cảnh báo rằng nạn đói đang gia tăng tại đất nước này.

Người tị nạn chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan.

Quyền Giám đốc WFP tại Nam Sudan, ông Shaun Hughes nhấn mạnh rằng phải mất nhiều tháng để biến số tiền mà các nhà tài trợ hứa hẹn thành thực phẩm đến tay những người cần ở Nam Sudan. Mạng lưới đường bộ hạn chế của đất nước này vốn không thể đi lại được khi mùa mưa lũ bắt đầu, đặc biệt là ở khu vực phía Đông và miền Trung, nơi tình trạng mất an ninh lương thực diễn ra gay gắt nhất.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi WFP công bố một báo cáo cảnh báo rằng tình hình ở Nam Sudan cực kỳ đáng lo ngại và quốc tế cần có hành động nhân đạo để ngăn chặn nạn đói. Nguyên nhân của tình trạng mất an ninh lương thực là do xung đột và bất ổn, áp lực do các cuộc di cư xuyên biên giới từ nước láng giềng Sudan và ảnh hưởng của lũ lụt.

