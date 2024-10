Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản không đạt được mục tiêu

Trong cuộc tổng tuyển cử đầy khó khăn, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215/465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước.

Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, LDP cầm quyền chỉ giành được 191 ghế, giảm mạnh tới 65 ghế so với mức 256 ghế nhiệm kỳ trước. Đối tác là đảng Công Minh chỉ giành được 24 ghế so với 32 ghế nhiệm kỳ trước.

Đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) đối lập được đánh giá là thành công lớn khi giành tới 148 ghế, tăng thêm tới 50 ghế so với 98 ghế nhiệm kỳ trước. Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) cũng gặt hái thành công đáng kể trong đợt bầu cử lần này khi tăng thêm được 11 ghế so với nhiệm kỳ trước, từ 7 ghế lên tới 28 ghế. Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) giành được 38 ghế, giảm 5 ghế so với nhiệm kỳ trước. Đảng Cộng sản Nhật Bản giành được 8 ghế, giảm so với 10 ghế nhiệm kỳ trước.

Việc liên minh cầm quyền mất quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 15 năm có thể khiến họ buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài để tiếp tục nắm quyền, dù là từ những nghị sĩ độc lập hay các đảng đối lập.

