Hàn Quốc trải qua tháng 9 nóng nhất lịch sử

Báo cáo phân tích khí hậu tháng 9/2024 của Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc là 24,7 độ C, cao hơn 4,2 độ C so với nhiệt độ trung bình thông thường.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc.

Các điều kiện khắc nghiệt này được cho là do sự kết hợp của hệ thống áp suất cao kép và luồng không khí nóng ẩm liên tục tràn vào. Điều này khiến tháng 9 trở thành tháng nóng nhất kể từ khi KMA bắt đầu theo dõi thời tiết quốc gia vào năm 1973, vượt qua kỷ lục trước đó là 22,6 độ C được thiết lập vào năm ngoái.

Đáng chú ý, nhiệt độ tăng cao lên mức mới hằng ngày trong tháng 9 được ghi nhận tại 46 trong số 66 trạm thời tiết quan trọng, bao gồm 37,4 độ C vào ngày 19/9 tại Miryang, tỉnh Nam Gyeongsang.

THƯ KỲ