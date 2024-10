Biến đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng sức khỏe con người

Theo một nghiên cứu mới đây, biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người trên toàn cầu. Các chuyên gia cảnh báo rằng 10 trong số 15 chỉ số theo dõi các mối nguy hại đối với sức khỏe đã đạt mức kỷ lục.

Theo đó, bão cát và bụi ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, làm tăng 31% số người tiếp xúc với nồng độ hạt bụi cao nguy hiểm. Các kiểu mưa thay đổi và nhiệt độ tăng cao tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét phát triển, nâng nguy cơ lây nhiễm lên 46% với muỗi Aedes albopictus và 11% với muỗi Aedes aegypti. Cùng với đó, hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, hạn hán kéo dài đang trở thành phổ biến hơn, làm tăng 61% nguy cơ gặp phải các sự kiện đe dọa tính mạng.

Báo cáo nêu rõ: "Thời tiết khắc nghiệt và tác động đến sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu cũng đang ảnh hưởng đến năng suất lao động, trong đó việc tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể gây ra tổn thất kỷ lục lên tới 512 tỷ giờ lao động tiềm năng vào năm 2023, tương đương 835 tỷ USD về tổn thất thu nhập tiềm năng".

Số ca tử vong do nhiệt độ cao ở những người trên 65 tuổi tăng kỷ lục 167% so với số ca tử vong trong những năm 1990, cao hơn đáng kể so với mức tăng 65% dự kiến ​​nếu nhiệt độ không thay đổi.

Các tác giả của nghiên cứu kêu gọi chuyển hướng đầu tư từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, hiệu quả năng lượng để bảo vệ sức khỏe và sinh kế của con người.

ĐỨC ANH