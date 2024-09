Brazil hạn hán nghiêm trọng nhất lịch sử

Theo Trung tâm Giám sát thiên tai quốc gia Brazil, nước này đang phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Thống kê của Viện Nghiên cứu Quốc gia Brazil (INPE) cho thấy, các vụ cháy rừng tại Amazon trong tháng 8 vừa qua tăng tới 120% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 234% so với tháng 7. Khu rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh đã ghi nhận 38.270 vụ cháy trong tháng 8, con số cao nhất trong vòng một tháng kể từ năm 2010 và tập trung chủ yếu tại các bang Para, Amazonas và Mato Grosso. Từ đầu năm tới nay, cháy rừng tại Amazon đã lên tới hơn 63.200 vụ, tăng gấp đôi so với năm ngoái và là con số kỷ lục trong vòng 14 năm qua.

Các chuyên gia cho biết chỉ riêng trong năm nay, các đám cháy đã thiêu rụi hơn 300.000 km2 rừng. Khói do cháy rừng gây ra cũng ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng không khí tại Brazil và đã lan sang cả các quốc gia láng giềng như Uruguay và Argentina. Dự kiến sẽ không có các trận mưa lớn cho đến tháng 10.

HOÀNG THÀNH