Liên hợp quốc kêu gọi các bên đối địch tại Libya kiềm chế tối đa

LHQ đã kêu gọi các bên tại Libya kiềm chế sau khi Chính phủ Thống nhất Quốc gia Lybia (GNU) có trụ sở tại Tripoli đặt các lực lượng của GNU trong tình trạng báo động cao để đề phòng một cuộc tấn công của các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông Libya.

Libya đã bị tàn phá nặng nề bởi tình trạng bất ổn chính trị và an ninh kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi vào năm 2011. Quốc gia giàu tài nguyên năng lượng ở Bắc Phi bị chia rẽ giữa chính quyền được LHQ công nhận tại thủ đô Tripoli và chính quyền ở miền Đông do lực lượng của tướng Haftar hậu thuẫn. Một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập vào năm 2020 sau khi lực lượng của GNU đẩy lùi cuộc tấn công của các chiến binh do Tướng Haftar chỉ huy vào thủ đô Libya.

Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động quân sự khiêu khích có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định mong manh của Libya.

Bộ Tổng tham mưu của chính phủ ở Tripoli cho biết họ đã đặt lực lượng của mình trong "tình trạng báo động cao" và "sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công có thể xảy ra".

