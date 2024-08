Hy Lạp trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Đài quan sát quốc gia Hy Lạp cho biết nước này vừa ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử.

Người dân giải nhiệt tại một đài phun nước ở Athens, Hy Lạp.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tại nước này từ năm 1960 đến năm 2024 đã tăng 2,5 độ C. Theo đài quan sát trên, 3 trong số 4 tháng 7 có mức nhiệt cao nhất trong 80 năm qua được ghi nhận trong 4 năm qua. Theo dữ liệu sơ bộ, tháng 7/2024 sẽ là tháng 7 nóng nhất trong lịch sử Hy Lạp, với mức nhiệt cao hơn 0,3 độ C so với kỷ lục từng được ghi nhận hồi tháng 7/2012.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có nắng nóng, xảy ra thường xuyên, kéo dài và nghiêm trọng hơn.

THƯ KỲ