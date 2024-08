Houthi tấn công tàu chở hàng ở Vịnh Aden

Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi ông Yahya Saree nói rằng các đơn vị hải quân và tên lửa của Houthi đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào tàu MV Groton. Lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công tàu này ở Vịnh Aden.

Cơ quan an ninh hàng hải của Anh (UKMTO) và hãng tư vấn an ninh Ambrey cho biết tàu hàng này đã bị tấn công bằng tên lửa hai lần ở vị trí cách cảng Aden của Yemen 125 hải lý về phía Đông. Lần tấn công thứ hai gây thiệt hại nhẹ cho con tàu, tuy nhiên các thuyền viên bình an vô sự, sau đó con tàu đã di chuyển đến một cảng gần đó.

Cả hai nguồn tin này đều khẳng định không phát hiện thấy nước tràn vào tàu hoặc rò rỉ dầu. Theo dữ liệu của công ty Refinitiv, tàu MV Groton được đóng vào năm 2002 và đang trên hành trình di chuyển đến Djibouti.

HOÀNG THÀNH