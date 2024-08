Hàng trăm tổ chức Do Thái ở Canada bị đe dọa đánh bom

Theo Cơ quan tư vấn và dịch vụ Do Thái của Canada B’nai Brith, hơn 100 tổ chức Do Thái đã nhận được một thư điện tử giống hệt nhau, trong đó đe dọa sẽ có những vụ nổ tại nhiều văn phòng của họ ở những thành phố lớn như Toronto và Montreal.

Các giáo đường Do Thái, các bệnh viện và trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở Toronto, Montreal và Ottawa nằm trong số những nơi đã xác nhận rằng họ có nhận được lời đe dọa trên.

Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố trên mạng truyền thông xã hội X rằng đây là hành vi bài Do Thái một cách trắng trợn và cảnh sát liên bang đã liên lạc với lực lượng thực thi pháp luật địa phương để có thể đảm bảo an toàn cho người Canada gốc Do Thái.

