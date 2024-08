Cuba thâm hụt gần 39% ngân sách năm 2023

Bộ Tài chính và Vật giá Cuba cho biết nước này thâm hụt tới 38,8% ngân sách trong năm 2023, mức thâm hụt tài chính lớn nhất kể từ khi đảo quốc Caribe này bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng năm 2020.

Cụ thể, theo số liệu thống kê chính thức, tổng thu ngân sách của Cuba năm 2023 là 245,076 tỷ peso (nhỉnh hơn so với năm 2022, nhưng thấp hơn so với năm 2021), trong khi tổng chi phí tăng lên 340,492,3 tỷ peso, lần lượt nhiều hơn 8% và 6% so với các năm 2022 và 2021. Như vậy, Nhà nước Cuba đã thâm hụt ngân sách tới 94,959,1 tỷ peso (tương đương 3,798 tỷ USD, theo tỷ giá hối đoái chính thức dành cho các pháp nhân).

Niên giám Thống kê do Bộ Tài chính và Vật giá Cuba công bố cho thấy, thu nhập của nước này chủ yếu đến từ thuế lợi tức và thu nhập phi thuế khác, trong khi các chi phí chính là y tế công và phúc lợi xã hội, hành chính công (bao gồm các hoạt động quốc phòng và tài chính) và giáo dục. Cuba đã tích lũy thâm hụt tài chính lớn trong 5 năm trở lại đây và kể từ cuối năm 2023, nước này đã đưa ra hai kế hoạch điều chỉnh nhằm tăng thu nhập - chủ yếu là ngoại tệ - và cắt giảm chi tiêu.

Chính phủ Cuba ước tính thâm hụt tài chính năm nay sẽ lên tới 18,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Các nhà kinh tế độc lập đã cảnh báo về tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô và lạm phát tại Cuba. Theo Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia (ONEI) Cuba, lạm phát hàng năm của nước này ở mức 30,48%.

THẢO VY