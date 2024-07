Thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục

Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus (C3S) cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng 6 vừa qua là 16,6 độ C, cao hơn 0,67 độ C so với mức nhiệt trung bình của tháng này trong 30 năm.

Nắng nóng khiến người đi bộ toát mồ hôi trên đường phố Tokyo, Nhật Bản.

Mức nhiệt này đã phá kỷ lục về tháng 6 nóng nhất hồi năm ngoái và khiến tháng 6 năm nay là tháng có nhiệt độ cao thứ ba kể từ năm 1940, chỉ sau mức nhiệt của tháng 7 và tháng 8/2023.

Các nhà khoa học nhận định dữ liệu mới nhất cho thấy năm 2024 có thể vượt qua năm 2023 để trở thành năm nóng nhất kể từ khi thế giới bắt đầu ghi nhận số liệu nhiệt độ toàn cầu vào giữa những năm 1800. Điều này do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây ra.

THƯ KỲ