Nhật Bản sẽ trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục

Sau khi đưa ra cảnh báo sốc nhiệt lần đầu tiên trong năm nay, Cơ quan Khí tượng quốc gia Nhật Bản (JMA) ngày 5/7 dự báo nền nhiệt từ tháng 7-9 tại quốc gia Đông Bắc Á này sẽ tiếp tục cao hơn trung bình hằng năm, thậm chí có thể vượt qua mùa hè nóng kỷ lục năm ngoái.

Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản.

Mức nhiệt ghi nhận ở trung tâm thủ đô Tokyo ngày 4/7 là 35 độ C, ở Nagoya là 35,1 độ C, tuy nhiên đến 17h, đã có 64 địa điểm trên khắp Nhật Bản ghi nhận nền nhiệt cao, trong đó tại thành phố Shizuoka là 39,3 độ C, cao hơn dự báo trước đó là 38,9 độ C.

Chỉ số nhiệt độ (WBGT - dùng để làm căn cứ đưa ra cảnh báo sốc nhiệt) vào ngày 4/7 lên tới 33, cao hơn nhiều so với chỉ số 28 cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng. Điều này báo hiệu một mùa hè nắng nóng gay gắt, có thể sẽ phá vỡ kỷ lục mùa hè nóng nhất trong 126 năm qua, được ghi nhận vào năm 2023.

TỊNH LÂM