IS gia tăng tấn công ở Trung Đông

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang tìm cách "hồi sinh" khi số vụ tấn công ở Syria và Iraq trong năm 2024 có xu hướng tăng gấp đôi so với năm 2023.

Theo CENTCOM, IS đã thực hiện 153 vụ tấn công ở Iraq và Syria trong 6 tháng đầu năm 2024. Một quan chức quân đội Mỹ cho biết IS đứng sau 121 vụ tấn công ở 2 quốc gia Trung Đông này trong năm 2023.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, Chính quyền Tự trị của người Kurd ở Đông Bắc Syria đã ân xá cho hàng trăm người Syria bị giam giữ vì có vai trò trong hàng ngũ IS. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và do người Kurd lãnh đạo hiện đang giam giữ hơn 10.000 chiến binh IS tại hơn 20 cơ sở giam giữ, trong số này có 2.000 người nước ngoài bị từ chối hồi hương.

PHÚ HÀ