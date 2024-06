Xung đột Hamas-Israel: G7 ủng hộ kế hoạch hòa bình ở Gaza

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bày tỏ sự ủng hộ và nhất trí với đề xuất ngừng bắn và thả con tin do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Cảnh đổ nát tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza.

Trong một thông báo ngày 3/6, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng đề xuất trên sẽ giúp dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả con tin, đồng thời tạo điều kiện tăng cường cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza với số lượng lớn và trên cơ sở bền vững, dần tiến tới chấm dứt cuộc xung đột theo cách đảm bảo những mong muốn của Israel về an ninh cũng như sự an toàn cho người dân Palestine.

G7 cũng kêu gọi Hamas chấp thuận đề xuất này. Ngoài ra, thông báo nêu rõ G7 tái khẳng định sự ủng hộ đối với một tiến trình hòa bình trong tương lai sẽ dẫn đến giải pháp hai nhà nước.

LAN ĐỨC