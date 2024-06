Nhiều hãng vận tải cân nhắc sử dụng tuyến đường Biển Bắc

Theo tạp chí Chính sách đối ngoại, các hãng vận tải đã bắt đầu cân nhắc sử dụng tuyến đường biển đi qua Bắc Băng Dương, do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu container qua Biển Đỏ.

Kể từ tháng 10/2023, Houthi đã tấn công nhiều tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công, phí bảo hiểm cho việc đi qua eo biển Bab el-Mandeb đã tăng mạnh. Người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của Hiệp hội chủ tàu, Audun Halversen, nói với báo trên rằng mức phí đã tăng gấp 100 lần kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu diễn ra từ tháng 10/2023.

Tuyến đường biển qua Bắc Băng Dương, nối châu Âu và châu Á, dài khoảng 8.000 hải lý (12.800 km), trong khi tuyến đường qua kênh đào Suez là khoảng 13.000 hải lý. Tuy nhiên, Na Uy nghi ngại việc tuyến đường biển Bắc Băng Dương có thể trở thành một giải pháp thay thế hoàn toàn cho kênh đào Suez trong tương lai gần. Khả năng tìm kiếm cứu nạn cũng bị hạn chế trong khu vực. Ngoài ra, các hãng vận tải sẽ cần những con tàu bền bỉ có thể chịu được lớp băng dày ở vùng Bắc cực, điều này sẽ làm tăng thêm chi phí.

Ngày 28/5, tờ Thời báo Tài chính dẫn số liệu từ hãng tàu Clarksons cho biết số lượng tàu container ở Biển Đỏ đã giảm 90% so với năm ngoái do các cuộc tấn công của Houthi. Vấn đề nảy sinh vào cuối năm 2023, khi nhiều công ty quyết định thay đổi lộ trình của tàu do các cuộc tấn công. Hiện các tàu đang đi theo lộ trình đi qua gần Mũi Hảo Vọng nên hành trình tăng thêm 9-14 ngày.

Tuyến đường Biển Bắc dài 5.600 km, chạy từ Murmansk đến Vladivostok dọc theo bờ biển Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương của Nga. Các tàu không thể di chuyển ở khu vực phía Đông của tuyến đường Biển Bắc (từ Taimyr đến eo biển Bering) vào mùa Đông nếu không có sự hỗ trợ của tàu phá băng.

ANH ĐỨC