Mỹ tiếp tục hối thúc thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông điệp tới người Hồi giáo nhân dịp lễ Eid al-Adha để thúc đẩy dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được Washington hậu thuẫn, khẳng định đề xuất này là cách tốt nhất để giúp đỡ những người dân phải chịu đựng “hoàn cảnh khủng khiếp của cuộc chiến giữa Hamas và Israel”.

Các tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Nuseirat ở Dải Gaza.

Bài phát biểu có đoạn: “Quá nhiều người vô tội đã bị sát hại, trong đó có hàng ngàn trẻ em. Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa và chứng kiến cộng đồng của họ bị tàn phá. Nỗi đau của họ thật khủng khiếp".

Tổng thống Mỹ chia sẻ: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn mà Israel đưa ra đối với Hamas và đã được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tán thành là cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực ở Gaza và cuối cùng là kết thúc chiến tranh”.

Mỹ đã và đang hối thúc Israel và Hamas chính thức chấp thuận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bật đèn xanh hồi tuần trước. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã đưa ra dự thảo thỏa thuận mà theo ông là do phía Israel đề xuất, hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Đề xuất gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn “đầy đủ và toàn diện” kéo dài 6 tuần.

Trong giai đoạn thứ 2, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Giai đoạn thứ 3 sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza.

MINH TRÍ