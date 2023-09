Nhu cầu dầu mỏ, khí đốt đạt đỉnh trong những năm tới

Ngày 13/9, trên tờ Financial Times, Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol đưa ra nhận định, nhu cầu dầu mỏ, khí đốt, than đá được dự báo lần đầu tiên đạt đỉnh trong thập niên này.

Xe tải bốc dỡ than tại Nhà máy Điện than Emile Huchet GazelEnergie, ở Carling, miền Đông nước Pháp.

Theo ông Birol, báo cáo Triển vọng Năng lượng thế giới hàng năm của IEA, dự kiến công bố vào tháng 10 tới, sẽ cho thấy “thế giới đang đứng trước bước ngoặt lịch sử”.

Dựa trên các chính sách của chính phủ toàn cầu, ông cho rằng, nhu cầu với 3 loại nhiên liệu hóa thạch trên có thể lần đầu tiên đạt đỉnh trong những năm tới.

Giám đốc Điều hành IEA cho rằng, quá trình này diễn ra nhanh hơn dự đoán. Nguyên nhân chủ yếu là do công nghệ năng lượng sạch và xe điện phát triển mạnh cùng những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc và hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Cụ thể, ông Birol cho biết, sự phát triển của xe điện đang ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Trong khi đó, nhu cầu khí đốt tại các nền kinh tế phát triển sẽ giảm vào cuối thập niên này khi các nước tăng cường sử dụng máy bơm nhiệt, năng lượng tái tạo và châu Âu đang "quay lưng" với nguồn cung từ Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine.

Nhu cầu sử dụng than đá cũng dự kiến đạt đỉnh "trong những năm tới", do đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch giảm và việc sử dụng năng lượng tái tạo, điện hạt nhân gia tăng ở Trung Quốc - nước tiêu thụ than đá hàng đầu thế giới.

Chuyên gia Khí hậu Simone Tagliapietra, thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn Bruegel ở Brussels (Bỉ) nhấn mạnh, dự báo mới của IEA là minh chứng cho thấy quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu tuy diễn ra chậm song rất vững chắc.

Các công nghệ như điện gió và mặt trời hiện đủ sức cạnh tranh về mặt chi phí, góp phần chuyển đổi từ định hướng chính sách sang định hướng công nghệ.

Các nhà phân tích thuộc Ngân hàng Hoàng gia Canada cho rằng, dự báo mới của IEA đã nêu bật những thành tựu trong việc ban hành quy định pháp lý ủng hộ năng lượng tái tạo, song vẫn còn dư địa để các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

MAI NGUYỄN