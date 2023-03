Tỷ lệ lạm phát ở Đức vẫn cao hơn dự báo

Ngày 2/3, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết, tỷ lệ lạm phát ở Đức trong tháng 2/2023 vẫn tiếp tục ở mức cao. Theo đó, giá tiêu dùng trong tháng vừa qua tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân mua hàng trong siêu thị tại thủ đô Berlin, Đức.

Số liệu sơ bộ của cơ quan trên chỉ ra tỷ lệ lạm phát trong tháng 2/2023 tương đương với tháng trước đó. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, giá năng lượng và lương thực đã tăng mạnh, tác động đáng kể đến tỷ lệ lạm phát ở Đức.

Trong tháng 2/2023, giá lương thực đã tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức 20,2% trong tháng trước đó, trong khi giá năng lượng giảm nhẹ 19,1% từ mức 23,1% trong tháng 1/2023.

Chính phủ Đức đã thông qua các biện pháp trong gói cứu trợ thứ 3 để ngăn chặn tình trạng tăng giá các sản phẩm năng lượng. Tuy nhiên, ngay cả khi có các biện pháp cứu trợ, giá năng lượng trong tháng 2/2023 vẫn cao hơn 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, năng lượng và thực phẩm vẫn là nhân tố chính thúc đẩy lạm phát ở Đức. Trong khi đó, chi phí dịch vụ tăng trung bình 4,7% so với tháng 2/2022. Các nhà kinh tế từng kỳ vọng tỷ lệ lạm phát ở Đức sẽ giảm xuống 8,5% trong tháng 2.

Các chuyên gia nhận định lạm phát sẽ bắt đầu giảm từ tháng 3. Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Berenberg, ông Holger Schmieding cho rằng, do giá năng lượng và lương thực không còn ở mức cao như năm trước nên tỷ lệ lạm phát chung sẽ giảm đáng kể từ tháng 3.

Cuộc khảo sát của Viện Ifo ở Munich cũng cho thấy, lạm phát đang chậm lại và số công ty Đức có ý định tăng giá sản phẩm trong 3 tháng tới cũng giảm đáng kể.

Trong khi đó, thị trường lao động ở Đức đang chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 5,7%. Số người thất nghiệp trong tháng 2/2023 chỉ tăng nhẹ 4.000 người so với tháng trước đó, lên mức 2,62 triệu người.

Theo Cơ quan Lao động liên bang (BA), trong tháng 1/2023 có 45,57 triệu người có việc làm, cao hơn 454.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu của BA cho thấy số lượng người nước ngoài có việc làm đóng góp an sinh xã hội đã tăng 424.000 người (9%) lên 5,13 triệu.

MẠNH HÙNG