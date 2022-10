Giải mã hầm mộ nơi 25 thành viên Hoàng gia Anh an nghỉ

Sau tang lễ, linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được chuyển xuống hầm mộ trong Nhà nguyện St George, nơi 25 thành viên Hoàng gia Anh đang an nghỉ.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II, con gái của Vua George VI, qua đời hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi. Sau giai đoạn quàn 4,5 ngày tại Đại sảnh Westminster, linh cữu Nữ hoàng được chuyển đến Tu viện Westminster để tổ chức tang lễ vào ngày 19/9.

Linh cữu Nữ hoàng Anh sau đó được rước tới Nhà nguyện St George bên trong khuôn viên Lâu đài Windsor. Nhà nguyện này là nơi tổ chức nhiều nghi lễ hoàng gia, đám cưới và tang lễ từ thế kỷ 15, thay thế cho Tu viện Westminster.

Sau những nghi lễ cuối cùng, linh cữu Nữ hoàng Anh được chuyển xuống Hầm mộ Hoàng gia bên dưới khu vực hiện là Nhà nguyện Tưởng niệm Albert. Trong tang lễ, thứ duy nhất sẽ được phủ lên linh cữu Nữ hoàng là đất đỏ đựng trong một âu bằng bạc, do Vua Charles III, con trai bà, rải xuống. Nữ hoàng Elizabeth II cũng là người từng rải đất đỏ lên linh cữu vua cha George VI.

Hầm mộ Hoàng gia được xây dựng trong thời gian từ năm 1804 đến 1810 theo lệnh của Vua George III. Nhà nguyện Tưởng niệm Albert được hoàn thành năm 1863, là nơi an nghỉ của Nữ vương Victoria và Hoàng thân Albert.

Theo Mirror, hầm mộ là một căn phòng lát đá có kích thước 7x25m. Các bức tường đá được thiết kế thêm giá đỡ để đặt linh cữu. Cũng có một số thông tin cho rằng hầm mộ có kích thước 8,5x21,3m, có thể đặt 32 linh cữu dọc hai bên tường và 12 linh cữu ở phần giữa.

Bên trong Hầm mộ Hoàng gia đang đặt 25 linh cữu, trong đó có thi hài Vua George III, IV và V, Vua William IV và Nữ hoàng Charlotte. Thành viên hoàng gia đầu tiên được an táng tại đây là Công chúa Amelia, con gái út của Vua George III.

Người được an táng gần đây nhất tại Hầm mộ Hoàng gia là Công chúa Alice, mẹ của Hoàng thân Philip, vào năm 1969, nhưng mộ của bà đã được chuyển đến Jerusalem sau đó.

Trong nhiều thập kỷ gần đây, hầm mộ giữ vai trò chính là nơi an nghỉ tạm thời của thành viên hoàng gia trước khi có nơi an táng phù hợp. Linh cữu Vua George V đã được đặt tại hầm mộ trong vài thập niên, trước khi được chuyển lên phía trên Nhà nguyện St George để an táng cạnh vợ, Mary xứ Teck.

Linh cữu Vua George VI nằm chờ 17 năm trong hầm mộ trước khi được chuyển lên Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI năm 1969. Linh cữu vợ ông, Vương hậu Elizabeth, và tro cốt con gái Công chúa Margaret, đều qua đời năm 2002, đã được chuyển tới đây.

Hầm mộ Hoàng gia không phải nơi an nghỉ lâu dài của Nữ hoàng Elizabeth II. Linh cữu của bà sẽ được đặt tạm ở đây trong thời gian chờ chuẩn bị chỗ an táng tại Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI.

Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II cùng chồng bà, Hoàng thân Philip. Hoàng thân Philip qua đời tháng 4/2021 và linh cữu ông cũng đang được đặt tạm thời tại Hầm mộ Hoàng gia.

