Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng tại Somalia

Ngày 5/6, Liên hợp quốc và Chính phủ Somalia cảnh báo hạn hán nghiêm trọng đang khiến một số khu vực ở miền Trung và Nam Somalia có nguy cơ đối mặt với nạn đói gia tăng do tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, suy dinh dưỡng và tỷ lệ tử vong ngày một cao.

Theo báo cáo về tình hình an ninh lương thực do Chính phủ Somalia cùng các cơ quan viện trợ và các chuyên gia an ninh lương thực phối hợp công bố, tình hình sẽ tồi tệ hơn trong thời gian ít nhất là hết tháng 9 tới nếu vụ Xuân (cuối tháng 3 đến tháng 6) năm nay thất bát, giá lương thực tiếp tục tăng mạnh và hỗ trợ nhân đạo không được mở rộng để tiếp cận những người cần nhất. Báo cáo nêu rõ sự gia tăng mức độ suy dinh dưỡng cấp tính và tỷ lệ tử vong báo hiệu rằng thiệt hại về người và sinh kế đã và đang xảy ra tại Somalia.

Báo cáo cho biết, tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng hơn trên khắp Somalia, với ước tính khoảng 5,2 triệu người (tương đương 33% tổng dân số) phải trải qua khủng hoảng hoặc hậu quả tồi tệ hơn. Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng dự kiến sẽ còn nghiêm trọng hơn và diễn ra nhanh hơn nữa trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.

Nếu hỗ trợ lương thực nhân đạo không được mở rộng và duy trì, khoảng 7,1 triệu người (tương đương 45% dân số Somalia) sẽ đối mặt với khủng hoảng hoặc hậu quả tồi tệ hơn. Các cơ quan trên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn cấp mở rộng công tác viện trợ nhân đạo chung để ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và suy dinh dưỡng cấp tính ở những khu vực đối mặt với nguy cơ đói kém gia tăng.

Somalia đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ nạn đói năm 2011, sau 3 mùa mưa liên tiếp không có mưa, khiến gia súc và hoa màu bị tàn phá. Somalia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng vì đợt hạn hán khắc nghiệt này.

