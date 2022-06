Kêu gọi EC viện trợ cho nước bị ảnh hưởng khủng hoảng lương thực

Các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/6 đã thông qua kết luận về phản ứng của Nhóm châu Âu (Team Europe) đối với tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu, kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) và các nước thành viên khẩn trương tăng cường cam kết viện trợ nhân đạo cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực nhiều nhất.

Phân phát lương thực cứu trợ của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho người tị nạn ở Debark, Ethiopia ngày 15/9/2021.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng đối ngoại EU tại Luxembourg, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell bày tỏ quan ngại sâu sắc khi các nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực chưa từng có do hàng triệu tấn ngũ cốc hiện vẫn bị phong tỏa tại các cảng của Ukraine.

Ngoại trưởng Borrell cho biết Hội đồng đối ngoại kêu gọi Ủy ban và các quốc gia thành viên khẩn trương tăng cường cam kết, sử dụng các công cụ sẵn có trong viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ngắn hạn phù hợp với các nhóm dễ bị tổn thương nhất ở các quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là hỗ trợ sản xuất tại địa phương và khả năng tiếp cận lương thực, bao gồm thông qua cách tiếp cận nhân đạo-phát triển-hòa bình.

Hội đồng cũng khuyến khích các nước thành viên tiếp tục tạo điều kiện cung cấp nhanh chóng các nguyên liệu đầu vào quan trọng để giúp Ukraine sản xuất thêm, đặc biệt là phân bón, thức ăn gia súc, hạt giống và nhiên liệu.

Các bộ trưởng cũng ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu của Liên hiệp quốc trong việc điều phối các nỗ lực toàn cầu.

HƯƠNG GIANG