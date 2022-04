Thái Lan hướng tới sản xuất hàng loạt vắc xin nội địa ngừa COVID-19

Theo tờ The Nation của Thái Lan, một số hãng dược sản xuất vắc xin ngừa COVID-19 của nước này đang xúc tiến xin cấp phép của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) trong năm nay để sản xuất đại trà vào năm sau.

Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 (CCSA) cho biết quá trình thử nghiệm 4 vắc xin nội địa hiện đang tiến triển tốt.

Đó là các vắc xin Chula-Cov19 mRNA do Viện Nghiên cứu Vắc xin của Đại học Chulalongkorn, vắc xin bất hoạt HXP-GPOVac do Tổ chức Dược phẩm chính phủ (GPO) và Đại học Mahidol phối hợp sản xuất, vắc xin tiểu đơn vị protein Baiya SARS-Cov-2-Vax - sản phẩm hợp tác giữa Baiya Phytopharm và Đại học Chulalongkorn, vắc xin phân tử ADN Covigen của Bionet-Asia Co Ltd.

Vắc xin Chula-Cov19 hiện đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ được đăng ký với FDA trong đầu năm tới trước khi được sản xuất hàng loạt. Chính phủ Thái Lan đã phân bổ 2,7 tỷ baht cho nghiên cứu này.

Vắc xin HXP-GPOVac cũng đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng và sẽ được đăng ký trong quý 4 năm nay. Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu từ năm sau, với mục tiêu ban đầu là 20 triệu liều mỗi năm. Dự án này được chính phủ Thái Lan đầu tư 445 triệu baht.

Cũng được chính phủ Thái Lan đầu tư với mức trên, vắc xin Baiya SARS-Cov2-Vax đang trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ được đăng ký trong năm nay và sẽ sớm được sản xuất đại trà với mục tiêu ban đầu là 60 triệu liều mỗi năm.

Trong khi đó, vắc xin Covigen là loại vắc xin sử dụng ống tiêm không kim, hiện đang trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng và cũng sẽ được đăng ký trong năm nay. Vắc xin này được sản xuất theo dự án mà chính phủ đầu tư 650 triệu baht.

