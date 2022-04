IAEA vẫn tiếp tục giám sát hoạt động hạt nhân của Iran

Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) ngày 17/4 cho biết, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp tục giám sát hoạt động tại các cơ sở hạt nhân của Iran, song nhấn mạnh cơ quan này không có quyền tiếp cận thông tin được lưu trữ trong các camera lắp đặt tại những địa điểm đó.

Quang cảnh bên ngoài cơ sở hạt nhân Bushehr ở Iran.

Người phát ngôn AEOI Behrooz Kamalvandi khẳng định: "Việc giám sát vẫn tiếp tục, nhưng thông tin sẽ không được chuyển giao cho IAEA và có thể sẽ bị xóa, trước khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được khôi phục".

Liên quan đến việc di chuyển một số thiết bị hạt nhân ở Karaj gần thủ đô Tehran đến khu phức hợp Natanz ở miền Trung Iran, ông Kamalvandi cho hay: "Do hoạt động khủng bố nhằm vào các thiết bị ở Karaj, chúng tôi đã phải tăng cường các biện pháp an ninh và di chuyển một phần máy móc quan trọng này". Ông Kamalvandi cũng lưu ý các máy ly tâm đã được chuyển đến một địa điểm an toàn hơn và những thiết bị này hiện đang hoạt động.

Trước đó, ngày 14/4, ông Mohammad Reza Ghaebi, người đứng đầu phái đoàn Iran tại Vienna cũng nhấn mạnh, IAEA không có quyền truy cập dữ liệu trong bộ nhớ của các camera được lắp đặt tại các địa điểm hạt nhân của Iran và những dữ liệu liên quan đó sẽ do Iran lưu trữ và không được cung cấp cho IAEA, cho đến khi Tehran quay trở lại thực hiện thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 với Nhóm P5+1, được gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Năm 2015, Iran đã ký JCPOA với các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, khiến Tehran từ bỏ một số cam kết của mình. Kể từ tháng 4/2021, Iran và các bên còn lại tham gia ký kết JCPOA đã tổ chức 8 vòng đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo nhằm hồi sinh thỏa thuận này.

NGUYỄN TRƯỜNG