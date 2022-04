Châu Âu, Mỹ kêu gọi Israel và Palestine chấm dứt bạo lực tại Jerusalem

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/4 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine “chấm dứt chu kỳ bạo lực” sau khi căng thẳng leo thang mạnh giữa hai bên trong những ngày gần đây.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh “tầm quan trọng của Israel và Palestine trong việc hợp tác để chấm dứt chu kỳ bạo lực tại Israel, khu Bờ Tây và Gaza bằng cách kiềm chế và không có các hành động làm leo thang căng thẳng”.

Cùng ngày, 5 nước châu Âu là Ireland, Pháp, Estonia, Na Uy và Albania cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Jerusalem sau cuộc bạo lực cuối tuần qua quanh khu đền Al-Aqsa.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp kín khẩn cấp của HĐBA LHQ, 5 nước trên nêu rõ: “Bạo lực cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Ngăn chặn các vụ thương vong cho dân thường phải là ưu tiên hàng đầu. Hiện trạng của các địa điểm linh thiêng phải được tôn trọng hoàn toàn”.

Tuyên bố nêu rõ: “Tình hình an ninh xuống cấp (tại Jerusalem) nhấn mạnh sự cần thiết khôi phục lại tầm nhìn chính trị cho một tiến trình hòa bình đáng tin (ở Trung Đông)”. 5 nước trên cũng đã lên án “mọi hành động khủng bố” và các vụ bắn tên lửa ngày 18/4 từ Dải Gaza vào Israel.

Trong khi đó, đặc phái viên LHQ về hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cũng nhắc lại lời kêu gọi Israel và Palestine tránh có bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể làm gia tăng cẳng thẳng giữa hai bên.

Cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ quốc diễn ra theo đề nghị của UAE, Na Uy, Pháp, Ireland và Trung Quốc trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Jerusalem, đặc biệt là khu đền Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền) - địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo người Do Thái - khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay trùng với dịp lễ quan trọng của người Do Thái và Lễ Phục sinh của Thiên chúa giáo.

Kể từ ngày 15/4, đụng độ giữa các lực lượng Israel và người Palestine đã nổ ra tại khu đền Al-Aqsa, khiến ít nhất 200 người bị thương.

QUANG MINH