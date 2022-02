Kinh tế Nhật Bản phục hồi mạnh

Ngày 15/2, Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo, từ tháng 10-12/2021, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này ước tăng 1,3% so với quý trước đó và 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, GDP danh nghĩa chỉ tăng 0,5% so với quý trước đó và 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, yếu tố chủ yếu khiến nền kinh tế nước này tăng trưởng trở lại trong quý cuối cùng của năm ngoái là việc chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ đầu tháng 10, khi số ca nhiễm mới giảm mạnh, từ đó giúp chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hồi phục mạnh mẽ.

Trong quý này, PCE, vốn chiếm hơn 50% GDP của Nhật Bản, tăng tới 2,7% so với quý trước đó. Bên cạnh đó, việc kim ngạch xuất khẩu tăng 1% cũng đóng góp không nhỏ vào sự phục hồi của nền kinh tế Đất nước Mặt Trời mọc. Tính chung cả năm 2021, Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,7% dù có tới 2 quý tăng trưởng âm.

Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tăng trưởng dương trong vòng 3 năm qua sau khi tăng trưởng âm 4,5% trong năm 2020.

THANH TÙNG