Sự kiện văn hóa, thể thao thế giới được trông đợi năm 2022

Từ giải World Cup tại Qatar cho đến lễ hội Carnival Brazil, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được quan tâm hàng đầu thế giới sẽ quay trở lại trong năm 2022 sau thời gian bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2022 tại Qatar là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức ở Trung Đông. Do mùa Hè nóng nực tại Qatar nên giải đấu được lùi thời gian tổ chức vào tháng 11 và 12 thay vì tháng 6 và tháng 7 như thông lệ. Giải đấu được khai mạc từ ngày 21/11 và theo kế hoạch trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tại sân vận động Lusail 80.000 chỗ ngồi.

Olympic mùa Đông Bắc Kinh dự kiến tổ chức từ ngày 4-20/2/2022 kèm theo nhiều quy định nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19. Theo đó, tất cả các đoàn thể thao tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh đều phải bảo đảm VĐV, HLV… đều đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 đồng thời chịu cách ly trong 21 ngày. Olympic mùa Đông Bắc Kinh mở cửa cho khán giả đến theo dõi trực tiếp nhưng vé chỉ được bán hạn chế cho người dân Trung Quốc.

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro kỳ vọng sẽ tổ chức lại từ 25/2 đến 1/3 năm 2022 sau khi phải hoãn sự kiện này trong năm 2021 bởi dịch COVID-19. Theo đó, các trường samba tại Rio de Janeiro đã rục rịch tập luyện chuẩn bị cho màn diễu hành quy mô và trên 500 nhóm đã đăng ký tham dự diễu hành trên đường phố. Tuy nhiên, Lễ hội sẽ tổ chức dựa trên tình hình COVID-19.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, thường có đến 2 triệu du khách đổ về TP. Rio de Janeiro để dự lễ hội Carnival, trong đó có đến 1/4 là du khách nước ngoài.

Lễ hội âm nhạc Glastonbury ở Anh, đây là lễ hội âm nhạc ngoài trời được coi là lớn nhất thế giới sẽ quay trở lại vào tháng 6/2022 sau khi bị hoãn tổ chức vào năm 2020 do dịch COVID-19. Nhiều nghệ sĩ nổi danh sẽ góp mặt trong lễ hội năm 2022 bao gồm Billie Eilish và Diana Ross…

Top những phim bom tấn được mong chờ

Năm 2021, tình hình dịch bệnh khiến nhiều bộ phim bom tấn đã ấn định ngày công chiếu phải dời sang đến tận năm sau. 2022 sẽ là một năm bùng nổ với hàng loạt series phim hấp dẫn tại các phòng vé.

Avatar 2 là phim điện ảnh Mỹ thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và sử thi, dự kiến ra mắt năm 2022. Phim do James Cameron đạo diễn và hãng 20th Century Studios sản xuất. Đây sẽ là phim thứ hai trong loạt phim Avatar, sau phần một cùng tên năm 2009. Các diễn viên Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder và Matt Gerald đều sẽ trở lại với các vai cũ. Dự án đình đám Avatar 2 tốn nhiều năm sản xuất, nếu gộp chung với các phần 3, 4 và 5, tổng chi phí làm phim lên đến 1 tỉ USD.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 được công bố sẽ ra mắt vào 2022 và hứa hẹn sẽ có thêm các Nhện khác nữa. Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse dự kiến chiếu ngày 28/1.

The Batman, ra mắt vào ngày 4/3, tác phẩm The Batman của đạo diễn Matt Reeves là một điểm nhìn mới về Người dơi trong thế giới phim siêu anh hùng DC. Vẫn là các chất liệu cũ về cuộc đời Batman nhưng qua điểm nhìn của Matt Reeves, người từng “mê hoặc” khán giả bằng những tác phẩm đáng nhớ như Cloverfield (2008), War for the Planet of the Apes (2017), tác phẩm đáng được chờ đợi để khám phá.

Sonic the Hedgehog 2, của đạo diễn Jeff Fowler, phần tiếp theo của tác phẩm cùng tên ra mắt năm 2020, sẽ xuất xưởng vào tháng 4/2022. Nếu ở phần phim đầu, Sonic đánh bại ác nhân Robotnik (Jim Carrey đóng) và đẩy tên này lên hành tinh nấm thì ở phần hai, tưởng đã có cuộc sống bình yên, Sonic một lần nữa phải đối đầu với tên ác nhân khi Robotnik đã tìm cách trở về.

Doctor Strange - Phù thủy tối thượng là một phim dựa trên nhân vật cùng tên của hãng Marvel Comics, sản xuất bởi Marvel Studios và phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures. Đây là bộ phim thứ 14 trong Marvel Cinematic Universe. Phim ra rạp ngày 6/5.

Thor: Love and Thunder sẽ là phim chiếu rạp với sự xác nhận sự trở lại của Jane Foster, người tình cũ của Thor và những câu hỏi xoay quanh vai trò của cô nàng đã xuất hiện. Cụ thể, theo nguyên gốc, Jane Foster cũng được trao cho sức mạnh của Thor để cô thoát khỏi thân thể phàm trần ốm yếu do căn bệnh ung thư… Phim dự kiến chiếu ngày 6/5.

John Wick: Chapter 4. Với những pha hành động nghẹt thở, cốt truyện chặt chẽ mang tính logic cao, vì thế cả 3 phần của “John Wick” đều gặt hái được nhiều thành công và đoạt hàng loạt giải thưởng điện ảnh quốc tế. Theo đó, hãng phim Lionsgate cam kết sẽ đầu tư lớn vào 2 phần cuối cùng của series này để xứng đáng với kỳ vọng của khán giả lẫn giới chuyên môn. Phim được dự kiến công chiếu ngày 27/5.

Uncharted (Thợ Săn Cổ Vật) là bộ phim chuyển thể từ tựa game cùng tên đã gây nghiên cho giới trẻ năm 2007 trên PlayStation xoay quanh nhân vật Nathan Drake (Tom Holland) thích phiêu lưu mạo hiểm và cùng với người huấn luyện viên Victor Sullivan (Mark Wahlberg) thì anh đã khám phá ra những di tích cổ xưa. Trên hành trình, anh gặp vô số cạm bẫy cũng như kẻ thù và được gặp nhiều thợ săn khác trong số ấy có cô nàng xinh đẹp nóng bỏng Chloe Frazer (Sophia Taylor Ali). Phim dự kiến công chiếu 18/1.

Aquaman 2. Aquaman được đạo diễn nổi tiếng với dòng phim kinh dị như Saw, Insidious, The Conjuring, The Nun và Annabelle đó là James Wan, nên có thể Aquaman sẽ không đi theo phong cách vui tươi hay bừng sức sống nhưng phần trước. Nối tiếp sự thành công vang dội của Aquaman 1 thì đây chắc chắn lại là một bộ phim bom tấn ra mắt được đông giới mộ điệu mong chờ. Phim sẽ dự kiến công chiếu vào ngày 16/12.

Bom tấn Hollywood “Captain Marvel 2: The Marvels” có sự tham gia của tài tử Hàn Quốc Park Seo Joon dự kiến ra mắt 2022. Ngoài Park Seo Joon, dàn sao còn có Brie Larson, Zawe Ashton, Teyonah Parris và Iman Vellani. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11/2022.

Black Adam là một pháp sư Ai Cập cổ đại được chọn làm người kế thừa sức mạnh Shazam tuy nhien hắn dần dần bị tha hoá về đạo đức và sự lạm dụng sức mạnh của mình. Chính vì vậy hắn đã bị phong ấn suốt mấy ngàn năm qua. Phim sự kiến được công chiếu ngày 29/7.

Jurassic World: Dominion - Đây là phần thứ 3 và được cho là phần cuối cùng của loạt phim tái khởi động, lấy đề tài và chất liệu từ nhượng quyền thương mại do Steven Spielberg thực hiện lần đầu vào năm 1993 với bộ 3 tác phẩm Jurassic Park nổi tiếng. Phim hiện được ấn định ra rạp vào ngày 10/6.

XUÂN NGUYỄN