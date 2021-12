Omicron có thể kháng vắc xin hơn nhưng ít gây bệnh nặng hơn

Phân tích được công bố ngày 14/12 bởi cơ quan quản lý chăm sóc sức khoẻ lớn nhất của Nam Phi, cho thấy, trung bình số người nhiễm biến thể Omicron phải nhập viện trong khu vực thấp hơn 29% so với do biến thể Delta trước đây. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy rằng 2 mũi tiêm vắc xin Pfizer có hiệu quả bảo vệ 70% chống lại các ca nhập viện do biến thể mới, so với 90% được thấy trong làn sóng Delta.

Biến thể Omicron dường như kháng vắc xin COVID hơn nhưng ít gây bệnh nặng hơn ở Nam Phi, một nghiên cứu thực tế lớn cho thấy.

Các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để nói liệu những phát hiện này là tin tốt hay xấu đối với thế giới. Theo họ, tỷ lệ nhập viện thấp hơn ở Nam Phi có thể là do biến thể Omicron nhẹ hơn, hoặc có thể là kết quả của các yếu tố khác như dân số trẻ của đất nước, nhiều người trong số họ đã bị nhiễm virus và do đó sẽ có được một số khả năng miễn dịch tự nhiên.

Dù thế nào thì các phát hiện cũng có vẻ như ủng hộ dữ liệu từ chính các nhà sản xuất vắc xin về việc giảm hiệu quả của 2 liều cơ bản, và cũng nghiêng về các nghi vấn ban đầu rằng Omicron dễ dàng lây truyền hơn các biến thể trước đây. Nam Phi là quốc gia đầu tiên đối phó với làn sóng gia tăng do Omicron.

Nghiên cứu ở Nam Phi do Discovery Health phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, SAMRC dẫn đầu. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 211.000 trường hợp dương tính từ ngày 15/11 đến ngày 7/12, khoảng 78.000 trường hợp trong số đó được cho là nhiễm Omicron.

Chủ tịch SAMRC Glenda Grey cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi vô cùng khích lệ trước kết quả đạt được”.

NGUYỄN THU