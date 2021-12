Lây nhiễm đột phá có thể tạo "siêu miễn dịch" chống COVID-19

Theo trang Daily Mail (Anh), “nhiễm đột phá” là các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn mắc COVID-19. Nghiên cứu mới đã so sánh 26 nhân viên nhiễm đột phá tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon với những người đã được tiêm phòng nhưng chưa từng nhiễm virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học nhân thấy, những người nhiễm đột phá có lượng kháng thể tăng đáng kinh ngạc.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại Naples (Italy), ngày 16/12/2021.

Tác giả nghiên cứu Fikadu Tafesse, Giáo sư miễn dịch học và vi sinh học phân tử tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon, cho biết: “Mức tăng kháng thể là đáng kể, lên đến 1.000% và có người lên đến 2.000%. Vì vậy khả năng miễn dịch trong các ca nhiễm đột phá thực sự cao. Nó gần như là “siêu miễn dịch”.

Tiến sĩ Monica Gandhi tại Đại học California tại San Francisco cho biết: “Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy các ca nhiễm đột phá sau khi tiêm vắc xin tạo ra khả năng miễn dịch mạnh hơn so với việc chỉ mắc bệnh trước đó hoặc chỉ tiêm vắc xin”. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng mọi người không nên cố tình tìm cách mắc COVID-19 vì không thể dự đoán được người nào sẽ mắc bệnh nặng khi nhiễm virus.

Giáo sư Tafesse cũng có quan điểm tương tự. Ông nói với tờ USA Today: “Vấn đề mấu chốt của nghiên cứu là chứng minh vắc xin có thể cung cấp khả năng miễn dịch cơ bản giúp tránh những tình huống xấu xảy ra”.

Giáo sư Shane Crotty tại Viện Miễn dịch học La Jolla, cho biết phát hiện này cho thấy hệ miễn dịch hoạt động tốt như thế nào. Mỗi khi tiếp xúc với vắc xin hoặc virus, hệ miễn dịch học hỏi nhiều hơn và tốt hơn để có thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng việc mắc COVID-19 sau khi tiêm 1 mũi vắc xin sẽ giúp cơ thể tạo ra mức kháng thể cao, rất hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, đây là một trong số ít những trường hợp được xem xét đến kịch bản ngược lại.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 20/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 274.995.307 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.370.105 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là 246.665.397 ca.

Theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại Viện Y tế Công cộng ở Oakland, California (Mỹ) công bố vào tháng 11, tiêm mũi vắc xin tăng cường có thể cung cấp mức kháng thể cao trong việc ngăn ngừa lây nhiễm biến thể Omicron.

Biến thể Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn các chủng virus khác. Theo dữ liệu gần đây từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Omicron chiếm khoảng 3% các trường hợp mắc COVID-19 trên toàn quốc và 13% các trường hợp ở khu vực New York và New Jersey. Omicron đã được ghi nhận tại nhiều bang ở Mỹ, các ca nhiễm biến thể này gần như tăng gấp đôi chỉ trong 1 ngày vào cuối tuần trước.

Tạp chí New York đưa tin thành phố New York hôm 18/12 đã ghi nhận ít nhất 192 ca nhiễm Omicron, thậm chí số ca nhiễm có thể còn nhiều hơn. Trong lúc đó, CDC khẳng định vắc xin vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các hậu quả tồi tệ nhất của COVID-19, như mắc bệnh nặng và tử vong. Cơ quan này cho biết Omicron có khả năng sẽ lây lan nhanh hơn so với các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó.

“Với các biến thể khác, như Delta, vắc xin vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Sự xuất hiện gần đây của Omicron càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin và tiêm mũi tăng cường”, CDC cho biết.

HẢI VÂN