Các nước châu Âu tiêm vắc xin COVID-19 cho thanh thiếu niên như thế nào

Hiện nay, trên thế giới đang sử dụng nhiều loại vắc xin Covid-19 khác nhau để tiêm cho trẻ em. Cụ thể, Comirnaty của Pfizer/BioNTech và Moderna của Công ty Morderna là hai loại vắc xin được nhiều quốc gia sử dụng nhất. Cả hai loại này đều sử dụng công nghệ mã di truyền mRNA. Khi tiêm vào cơ thể, các đoạn mã di truyền mRNA của Covid-19 sẽ thông báo cho tế bào con người tự sản xuất ra protein, từ đó kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể. Comirnaty đã được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt sử dụng cho trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 15 vào tháng 5 dựa trên kết quả thử nghiệm khả quan trước đó. Kết quả của một nghiên cứu mới đây cho thấy vắc xin của Pfizer/BioNTech an toàn và hiệu quả cao. Trong nghiên cứu này, 2.200 trẻ em Mỹ ở nhóm tuổi 12-15 được chia thành 2 nhóm. Một nửa được tiêm vắc-xin Pfizer; nửa còn lại tiêm giả dược. Kết quả cho thấy, trong số 1.005 trẻ được tiêm Pfizer không có ai bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm; trong khi đó, có 16 trên tổng số trẻ em tiêm giả dược được ghi nhận mắc bệnh sau đó. Sau Pfizer, vắc xin Moderna (còn được gọi là Spikevax) cũng được EMA phê duyệt để tiêm cho trẻ em từ 12-17. Kết quả thử nghiệm ở 3.732 trẻ em ở nhóm tuổi này cho thấy, khả năng đáp ứng miễn dịch của vắc xin Moderna ở nhóm tuổi là tương đương so với nhóm tuổi từ 18-25. Không có ai mắc COVID-19 sau khi được tiêm vắc xin Moderna, trong khi đó 4 trong tổng số những người tiêm giả dược nhiễm SARS-CoV-2 sau đó. Sau khi tiêm, trẻ cũng có những phản ứng phụ tương tự như đối với người lớn như: Đau nhức chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, sốt… Tuy nhiên, những triệu chứng này sẽ hết trong vòng 1-3 ngày. Hiện nay, chưa có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy vắc xin có thể ảnh hưởng lâu dài đến tuổi dậy thì hoặc khả năng sinh sản. EMA cho biết những rủi ro của vắc-xin không nhiều bằng những lợi ích mà nó mang lại. Ngoài Pfizer và Moderna, nhiều loại vắc xin khác cũng được phê duyệt để tiêm cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Cụ thể, ở Chile, trẻ em từ 6 tuổi trở lên được phép tiêm CoronaVac (do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển). Trung Quốc đang sử dụng CoronaVac và Sinopharm để tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Sinopharm cũng được UAE phê tuyệt để tiêm cho trẻ trên 3 tuổi. Một loại vắc xin nữa đang được sử dụng tiêm cho trẻ em là Soberana 02 do Viện Finlay của Cuba phát triển. Loại vắc xin này đã được phê duyệt và sử dụng tiêm cho đối tượng trẻ em từ 2-18 tuổi ở nước này từ tháng 9.