“Khi lâm vào hoạn nạn, khó khăn, gia đình đã nhận được nhiều yêu thương, chia sẻ của cộng đồng, nhất là người dân huyện Côn Đảo. Chúng tôi rất cảm động và có thêm quyết tâm cứu chữa cho con, dù chặng đường phía trước còn rất gian nan”.

Con anh Hào khi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đó là chia sẻ của anh Trần Công Hào (tổ 4, khu 7, huyện Côn Đảo) khi con trai T.H.H., (SN 2008) gặp tai nạn bị chấn thương sọ não và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh bằng trực thăng.

Anh Hào nghẹn ngào kể, tối 28/1, con trai không may bị một người đi xe máy đâm phải, bị thương rất nặng. Gia đình đã đưa con vào Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo để cấp cứu nhưng do não bị tổn thương nghiêm trọng, vượt khả năng chữa trị của cơ sở y tế này, nên bác sĩ giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên. Vậy nhưng, trong tình thế hết sức cấp bách, anh Hào không thể mua vé máy bay vào TP.Hồ Chí Minh để đưa con trai đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) cấp cứu. Một phần do con anh không thể ngồi, phải nằm cáng cứu nạn nên cần tới 8 ghế. Phần vé máy bay về đất liền không còn, phần nữa là gia đình không đủ tiền để lo liệu. Cũng may, anh Hào được người chú của người gây ra tai nạn cho vay 155 triệu đồng để thuê trực thăng đưa con về đất liền điều trị.

Chiều 29/1, anh và con trai đã đến TP.Vũng Tàu và lên Bệnh viện Chợ Rẫy, tại đây, H. được CT-Scan sọ não và cho thấy bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng thùy đỉnh bên trái. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ. Sau hơn 1 tuần theo dõi, tình trạng của con anh Hào có chuyển biến và đã được chuyển về Bệnh viện Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Anh Hào tâm sự, gia đình anh quê ở Cần Thơ, mới chuyển đến huyện Côn Đảo từ năm 2020. Anh làm lái xe cho một công ty tư nhân, vợ bán đồ nướng ven biển. Thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 10 triệu đồng/tháng. Anh còn phải ở trọ, nuôi 3 người con ăn học, trong đó H. là con thứ 2, đang học lớp 8.

“Sau khi con tôi bị tai nạn, nhiều người dân ở huyện Côn Đảo đã đăng thông tin trên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ cho gia đình. Đến nay, tôi đã nhận được gần 60 triệu đồng. Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Côn Đảo), ngôi trường mà cháu H. đang học cũng tặng thẻ BHYT để góp phần giảm chi phí điều trị. Tôi rất cảm động trước sự yêu thương và đùm bọc của người dân”, anh Hào nói.

Trong thời gian H. điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chi phí điều trị tại đây là hơn 16 triệu đồng, trong đó nhờ có thẻ BHYT nên đã được thanh toán hơn 12 triệu đồng, số còn lại được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ.

Nói về tình trạng sức khỏe của con mình, anh Hào cho hay: “Bác sĩ nói, não của con tôi bị tổn thương nặng nên phải điều trị lâu dài, có thể mất nhiều tháng hoặc vài năm để phục hồi. Dù khó khăn đến mấy, chúng tôi quyết tâm cứu chữa cho con đến cùng”. Tuy nhiên, hiện số tiền mà người dân quyên góp, ủng hộ chưa đủ để anh Hào trả lại khoản vay để thuê trực thăng đưa con vào đất liền chữa trị. Vì thế, gia đình anh Hào rất mong nhận thêm được sự chia sẻ, quan tâm của các nhà hảo tâm để tiếp tục điều trị cho con.

