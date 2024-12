Những tính năng nổi bật giúp Samsung Galaxy S25 có thể cạnh tranh với iPhone 16

Cuộc đua công nghệ giữa Samsung và Apple luôn là tâm điểm trong giới công nghệ. Khi Apple ra mắt iPhone 16, Samsung đáp trả bằng dòng Galaxy S25 với nhiều cải tiến đáng chú ý. Liệu “chiến thần” Android này có đủ sức đối đầu với tượng đài iOS? Dưới đây là những tính năng nổi bật của Galaxy S25 khiến nó trở thành một đối thủ đáng gờm.

Thiết kế mỏng, viền phẳng và khung titan

Samsung Galaxy S25 Ultra là chiếc flagship mỏng nhất từ trước đến nay của Samsung. Với kích thước 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, nó thanh mảnh hơn đáng kể so với Galaxy S24 Ultra.

Các cạnh và viền được làm phẳng, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng hơn. Khung viền titan nguyên khối tương tự iPhone 16, giúp tăng độ bền nhưng Samsung sử dụng hợp kim mềm hơn, giúp gia công dễ dàng và giữ được nét tinh tế.

Màn hình đỉnh cao

Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ màn hình. Tất cả các mẫu Samsung S25 đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải 2K+, tần số quét 144Hz. Nó vượt trội so với 120Hz trên iPhone 16 Pro và 60Hz trên các mẫu iPhone 16 thường.

Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình 6.86 inch, lớn hơn Galaxy S25 (6.36 inch) và S25 Plus (6.7 inch), nhưng vẫn nhỏ hơn iPhone 16 Pro Max (6.9 inch). Điểm đáng chú ý là viền màn hình của Galaxy S25 siêu mỏng, mang lại trải nghiệm vượt trội. Đây là một trong những tính năng nổi bật của Samsung S25, giúp nó tiếp tục ghi điểm với người dùng yêu thích giải trí và công việc.

Camera

Camera luôn là điểm mạnh của Samsung và Galaxy S25 Ultra không làm người dùng thất vọng. Cụm 4 camera sau với cảm biến chính 200MP và ba camera phụ 50MP, mang lại khả năng chụp ảnh đa dạng.

Các cảm biến ISOCELL mới giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi đó, công nghệ OIS (chống rung quang học) có mặt trên hầu hết các camera, đảm bảo độ ổn định cao khi quay video.

Galaxy S25 Ultra cũng hỗ trợ quay video 8K 30fps, 4K 120fps và 4K 60fps trên tất cả các camera, vượt mặt iPhone 16 Pro Max ở khả năng quay 4K. Tuy nhiên, Apple vẫn được đánh giá cao hơn về khả năng tái tạo màu sắc và độ nhạy sáng.

Snapdragon 8 Gen 4 vượt trội

Galaxy S25 series được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy. Đây là con chip tùy biến riêng dành cho flagship của Samsung. Hiệu suất CPU và GPU được cải thiện từ 30-35% so với thế hệ trước. Điểm số Benchmark của con chip này đạt 3069 lõi đơn và 9080 đa lõi, vượt qua A18 Pro trên iPhone 16 Pro Max.

Ngoài ra, Galaxy S25 Ultra đi kèm RAM 16GB cao nhất trong phân khúc, giúp xử lý đa nhiệm mượt mà, đặc biệt khi sử dụng Samsung DeX. Dung lượng bộ nhớ trong tối thiểu là 512GB trên bản Ultra. Còn các mẫu thấp hơn bắt đầu từ 256GB. Điều này mang lại không gian lưu trữ thoải mái, phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng.

Pin và sạc nâng cấp dung lượng nhưng tốc độ vẫn chưa đột phá

Galaxy S25 Ultra được nâng cấp dung lượng pin lên 5.555 mAh, cao hơn đáng kể so với iPhone 16 Pro Max. Tuy nhiên, tốc độ sạc nhanh vẫn giữ ở mức 45W, gây thất vọng khi so với các đối thủ Android khác như Xiaomi hay OPPO vốn đã đạt mức sạc 120W. Mặc dù vậy, tốc độ sạc này vẫn vượt trội hơn so với 40W của iPhone 16 Pro Max.

Điểm đáng chú ý là tin đồn về Galaxy AI với tính năng Battery AI giúp tiết kiệm pin, hứa hẹn cải thiện thời lượng sử dụng một cách thông minh hơn. Đây cũng là một trong những tính năng nổi bật của những chiếc điện thoại Galaxy cao cấp, góp phần tăng sức hấp dẫn cho dòng flagship này.

Phần mềm và trí tuệ nhân tạo

Galaxy S25 Ultra chạy trên Android 15 với giao diện One UI 7 mới nhất. Samsung hợp tác với Google để tích hợp nền tảng Google AI mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng tối ưu hóa pin và hiệu suất thiết bị thông qua AI.

Ngược lại, iPhone 16 chỉ bắt đầu triển khai các tính năng AI cơ bản với iOS 18.1 và chúng còn khá hạn chế, đặc biệt đối với người dùng ngoài nước Mỹ. Đây là lợi thế lớn của Galaxy S25, giúp nó ghi điểm trong mắt người dùng yêu thích công nghệ tiên tiến.

Siêu phẩm nào sẽ thắng trong cuộc đua sắp tới?

Galaxy S25 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Samsung trong việc tạo ra một thiết bị toàn diện. Với thiết kế mỏng, màn hình đỉnh cao, camera mạnh mẽ và hiệu suất vượt trội, Galaxy S25 không chỉ là một chiếc smartphone mà còn là một thiết bị đa năng, phục vụ tốt cả công việc lẫn giải trí.

Trong khi đó, iPhone 16 vẫn giữ vững vị trí với sự đơn giản, ổn định và chất lượng hình ảnh hàng đầu. Dòng iPhone 16 sẽ phù hợp với những ai ưu tiên sự tiện dụng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.