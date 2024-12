Kích thước cửa chính 2 cánh hợp phong thủy

Chọn kích thước cửa chính 2 cánh đúng rất quan trọng trong việc thu hút tài lộc, đảm bảo sự hài hoà về phong thuỷ cho gia chủ. Đây không đơn thuần là lối đi vào mà còn được ví như “khuôn miệng” của ngôi nhà, nơi đón nhận những luồng khí thổi vào bên trong. Vì thế, Vậy nên cách xác định các thông số khi mua sắm cửa chính 2 cánh sẽ cần mọi người lưu ý nhiều điều, cùng tìm hiểu nhé!

Thông số kích thước cửa chính 2 cánh hợp phong thuỷ

Theo phong thuỷ, chiều rộng cửa chính khoảng 900mm đến 1200mm. Chiều cao nên đạt từ 2000m đến 2400mm để tạo cảm giác thoáng đãng và thông thoáng cho ngôi nhà. Cửa chính 2 cánh cần phải có sự đối xứng, thể hiện sự cân bằng âm dương trong ngũ hành. Từ đó mang đến sự bình an, thịnh vượng cho gia đình.

Mẫu cửa chính 2 cánh phổ biến hiện nay

Tuỳ thuộc vào độ dày của khuôn và khe hở từ khuôn với tường, cách tính kích thước cửa chính 2 cánh như sau:

* Chiều cao thông thuỷ sẽ bằng chiều cao bộ cửa chính trừ 60mm, kết quả sẽ giao động từ 2160mm đến 2460mm.

* Chiều rộng thông thuỷ sẽ bằng chiều rộng bộ cửa chính trừ 120mm, kết quả sẽ từ 1080mm đến 1880mm.

Với kết quả trên, mọi người có thể xác định các cung Tốt cho cửa chính 2 cánh như sau:

* Cung Thiên Tài, Nhân Lộc: với chiều cao từ 2284mm - 2414mm, 2806mm - 2936mm; chiều rộng từ 1240mm - 1370mm, 1762mm - 1880mm.

* Cung Tể Tướng, Quý Nhân: với chiều rộng là 1080mm - 1109 mm, 1501mm - 1631mm.

Phân loại kích thước cửa chính 2 cánh cho gia chủ

Trong phong thuỷ, kích thước cửa chính 2 cánh đa dạng nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của hai loại. Đặc biệt, từng thiết kế sẽ mang ý nghĩa, tác dụng khác nhau đối với vận khí của ngôi nhà.

Cửa chính với 2 cánh lệch (mẹ con)

Cửa chính với 2 cánh lệch (mẹ con) sẽ bao gồm một cánh lớn và cánh nhỏ. Điều này tượng trưng cho sự che chở và bảo vệ, giống như hình ảnh người mẹ luôn bao bọc con cái. Mẫu cửa này thường được lắp đặt ở các căn hộ chung cư cao cấp, hoặc nhà cấp 4. Thông số đúng theo chuẩn phong thuỷ thường sẽ là 212 x 109 cm và một khoảng nhỏ xê dịch khoảng 105.5 cm - 109.5cm (nếu là cửa gỗ).

Cửa chính với 2 cánh lệch (mẹ con)

Tiêu chuẩn kích thước cửa chính 2 cánh lệch đảm bảo phong thuỷ như sau:

* Đối với cung Thiên Tài, Nhân Lộc: Chiều cao thông thuỷ tốt từ 2284mm đến 2414mm; chiều rộng sẽ là 1240 mm đến 1370 mm.

* Đối với cung Tể Tướng, Quý Nhân: Chiều cao hợp lý sẽ từ 2545mm đến 2675mm; và chiều rộng là 1080 mm đến 1109 mm.

Lưu ý, để tính được kích thước chuẩn của bộ cửa, mọi người sẽ cộng thêm 60mm với chiều cao 120mm với chiều rộng vào tiêu chuẩn ở bảng trên.

Cửa chính với 2 cánh đều (cánh cân bằng)

Cửa chính với 2 cánh đều (cánh cân bằng) có kích thước đồng đều, mang lại sự cân bằng, ổn định và hòa hợp trong ngôi nhà. Theo phong thủy, điều này giúp điều hòa vượng khí để tạo ra một môi trường sống ổn định, lý tưởng cho các gia chủ mong muốn thu hút năng lượng tích cực và tài lộc. Nhìn từ ngoài vào trong nhà, cửa chính hai cánh đều sẽ được cố định bằng chốt âm hoặc clemon, còn phía cánh bên phải sẽ được gắn khoá rất chắc chắn và đẹp mắt.

Cửa chính với 2 cánh đều

Thông thường, kích thước cửa chính 2 cánh đều sẽ cân bằng và lớn hơn mẫu cánh lệch. Các thông số được nằm trong khoảng:

* Cung Thiên Tài, Nhân Lộc: Chiều cao thông thuỷ tốt từ 2284mm đến 2414mm, 2806 mm đến 2936mm; chiều rộng sẽ là 1762mm - 1880mm.

* Cung Tể Tướng, Quý Nhân: Chiều cao tốt sẽ từ 2545mm đến 2675mm; và chiều rộng dao động 1501mm - 1631mm.

Cách chọn kích thước cửa chính 2 cánh hợp phong thuỷ

Để ngôi nhà hợp phong thuỷ, làm ăn khấm khá hơn mọi việc hanh thông, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng một số yếu tố sau.

Cách chọn cửa chính 2 cánh hợp phong thuỷ

Phù hợp với kiến trúc ngôi nhà

Cửa chính quá lớn hoặc quá nhỏ sẽ làm mất cân đối, ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sự ổn định của công trình. Đối với những ngôi nhà hiện đại, kích thước cửa chính 2 cánh có thể rộng hơn để tạo cảm giác thông thoáng. Ngược lại, các ngôi nhà cổ điển bạn có thể chọn cửa nhỏ hơn một chút để hài hoà với tổng thể kiến trúc ngôi nhà.

Hướng cửa và mệnh của gia chủ

Trong phong thuỷ, cửa chính được gọi là “con đường” dẫn khí vào nhà, vì vậy lựa chọn kích thước và hướng cửa phù hợp với mệnh của gia chủ rất quan trọng. Điển hình như gia chủ mệnh Kim nên chọn cửa chính 2 cánh có màu sáng, hợp với hướng Tây hoặc Tây Bắc, trong khi chủ mệnh Thổ sẽ phù hợp với cửa màu nâu, vàng,...

Chất liệu và thiết kế cửa

Các mẫu cửa 2 cánh thể hiện sự có đôi có cặp tuỳ theo chất lượng còn tạo hiệu ứng khác nhau. Với chất liệu gỗ sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, truyền thống, trong khi cửa nhôm kính hiện đại giúp không gian thêm phần sáng sủa và thoáng đãng. Bạn cần chọn chất liệu và thiết kế cửa sao cho vừa đáp ứng yêu cầu phong thủy, vừa phù hợp với phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Điều này sẽ tạo sự kết hợp hài hòa và thuận tiện cho gia đình.

Lời kết

Kích thước cửa chính 2 cánh dành cho gia đình bạn sẽ bao gồm nhiều thông số khác biệt gia chủ cần biết. Từ đó bạn sẽ đưa ra lựa chọn mẫu cửa phù hợp ngôi nhà thân yêu của mình.