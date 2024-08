Đồng phục Tiến Bảo - Tiên phong về may đồng phục cao cấp tạo nên xu hướng thời trang

Được thành lập bởi CEO Nguyễn Văn Tiến vào năm 2013, Xưởng may TIẾN BẢO cung cấp giải pháp thiết kế đồng phục và dịch vụ may, in, thêu uy tín, chất lượng với giá thành tại xưởng!

Đồng phục không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng của các công ty doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi sản phẩm của TIẾN BẢO đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến sự độc đáo và ấn tượng riêng cho từng khách hàng.

Link ảnh: https://drive.google.com/file/d/1A1omoARoF7b6gG6DeaemRwcYPwmb6C4m/view?usp=sharing

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đặt may áo thun đồng phục tại TPHCM, TIẾN BẢO đã khẳng định vị thế là xưởng may hàng đầu tại TP.HCM, Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Công ty chuyên thiết kế và sản xuất các mẫu áo thun đồng phục độc đáo, chất lượng cao. Bằng việc không ngừng sáng tạo và đầu tư vào chất liệu, Đồng Phục Tiến Bảo luôn mang tới những sản phẩm khác biệt, độc đáo hợp xu hướng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Từ khâu lựa chọn vải cho đến quy trình sản xuất khép kín, luôn đảm bảo mang đến những chiếc áo thun đồng phục hoàn hảo nhất.

Với đội ngũ hơn 60 thợ lành nghề, giàu kinh nghiệm, Đồng Phục Tiến Bảo không ngừng cố gắng để mang đến những mẫu đồng phục đẹp, bắt kịp xu hướng thời trang. Mỗi ý tưởng thiết kế đều được Tiến Bảo triển khai chi tiết để tạo nên những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn mang đậm dấu ấn riêng của từng khách hàng.

Link ảnh: https://drive.google.com/file/d/1mijYemjD_bhNAFWGNUx2RG4ygVFtE3Ic/view?usp=drive_link

Đồng Phục Tiến Bảo cung cấp đa dạng các sản phẩm đồng phục, từ áo thun, công sở đến bảo hộ lao động, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, được thiết kế theo yêu cầu của từng khách hàng. Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và quy trình sản xuất hiện đại, Tiến Bảo Uniform tự tin sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Chất liệu vải cao cấp, đường may tỉ mỉ cùng thiết kế độc đáo là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm Tiến Bảo.

Tại sao bạn nên chọn xưởng may Đồng Phục Tiến Bảo?

Miễn phí vận chuyển, giao hàng tận nơi cho khách

Thời gian bàn giao thành phẩm nhanh chóng

Chất lượng áo đồng phục tốt - bền - đẹp và phù hợp với từng công ty

Giá cả cạnh tranh trên thị trường hiện nay

Đem lại giá trị kinh tế cao cho khách hàng

Dịch vụ tư vấn khách hàng tận tâm, chu đáo

Sản phẩm an toàn, thân thiện với người dùng cũng như môi trường làm việc

Thiết kế áo thun đồng phục theo đúng form mà khách yêu cầu

Khách hàng có nhu cầu đặt may vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn Phòng: 276A Trần Thị Cờ, Tân Thới An, Quận 12, Tp.HCM

Địa chỉ xưởng: 59M đường HT44, Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

Website: dongphuctienbao.com

Điện thoại: 0902335112: Mr Tiến

Email: f5.dongphuc@gmail.com