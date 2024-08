Nhà phố The Global City: Giá bán và chính sách mới nhất 2024

Nhà phố The Global City là một trong những sản phẩm bất động sản nổi bật của Masterise Homes tại Quận 2, TP.HCM.

Được thiết kế bởi các đơn vị danh tiếng như Foster + Partners và WATG, nhà phố không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp mà còn mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh với tiềm năng sinh lời vượt trội.

Hãy cùng khám phá chi tiết về nhà phố tại dự án này và bảng giá 2024 qua bài chia sẻ của chúng tôi dưới đây.

Tham khảo thông tin và phân tích chi tiết dự án The Global City bởi ông Lưu Trung Quân - CEO SaleReal trên chuyên trang Masterise Homes by SaleReal: THE GLOBAL CITY

Thông tin tổng quan nhà phố The Global City

- Số lượng: 915 căn giai đoạn 1

- Đa dạng diện tích từ 92m2 – 140m2, 9 mẫu thiết kế và thang máy riêng trong mỗi căn nhà.

- Số tầng: 1 trệt, 4 lầu

- Thiết kế kiến trúc: Foster + Partners

- Thiết kế cảnh quan: WATG

- Pháp lý: sở hữu lâu dài với người Việt Nam và 50 năm với người nước ngoài.

Hình ảnh thực tế nhà phố tại dự án

Giá bán nhà phố The Global City

Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, giá bán nhà phố tại dự án dao động từ 32 tỷ đến 72 tỷ đồng/căn, tùy thuộc vào vị trí và diện tích. Mức giá này được đánh giá là khá hợp lý khi xét đến vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và chất lượng bàn giao cao cấp của dự án.

Chính sách bán hàng tại dự án

- Thanh toán 20 - 30% nhận nhà ngay.

- Thanh toán theo tiến độ 10 đợt, mỗi đợt chỉ 10%.

- Ngân hàng hỗ trợ vay 80%, hỗ trợ lãi suất 0% 2 năm, ân hạn gốc.

- Thanh toán nhanh nhận ngay chiết khấu 15% giá trị Hợp đồng.

- Cam kết thuê 80-100 triệu/ tháng.

- Tặng 2 năm phí quản lý.

Tham khảo chi tiết hơn giá bán các loại hình nhà phố cũng như dòng căn hộ sắp bán trong khu đô thị The Global City tại đây: THE GLOBAL CITY GIÁ

Ưu điểm của nhà phố The Global City

Nhà phố tại khu đô thị này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội để trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư và cư dân.

Tiềm năng khai thác kinh doanh lớn

Nhà phố nằm tại mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp rộng 30m, gần các trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi giải trí lớn của dự án.

Nhà phố Global City nằm trên các trục đường lớn, tăng khả năng khai thác kinh doanh

Vị trí chiến lược này không chỉ thu hút cư dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác kinh doanh, nhờ vào tiềm năng chuyển đổi không gian thành các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán cà phê, hoặc cho thuê văn phòng.

Chính sách bán hàng ưu đãi

Masterise Homes đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu nhà phố tại khu đô thị này.

Khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị căn nhà là đã có thể nhận nhà và khai thác kinh doanh ngay.

Đặc biệt, các căn nhà phố tại đây còn được cam kết thuê lại với mức giá từ 80 triệu đến 150 triệu đồng/tháng trong 24 tháng đầu, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho nhà đầu tư.

Thiết kế độc đáo, mới lạ

Các căn nhà phố được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống của Việt Nam. Thiết kế mang lại sự linh hoạt với không gian mở, ban công trước và sau, cửa kính lớn giúp tối ưu ánh sáng, diện tích sinh hoạt và kinh doanh.

Sản phẩm tại đây được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài với hệ cửa hai lớp, những hệ lam đặc biệt gia tăng tính thẩm mỹ cùng cửa và lan can kính, giúp tăng khả năng lấy sáng, đón gió trời tự nhiên.

Thiết kế tinh tế, hiện đại của các căn nhà phố tại dự án.

Hệ thống tiện ích vượt trội

Nhà phố nằm gần các tiện ích đẳng cấp như trường học quốc tế, công viên cây xanh, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, và nhiều tiện ích khác.

Điều này không chỉ tạo nên môi trường sống lý tưởng mà còn góp phần tăng khả năng khai thác kinh doanh và nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực này.

Nhà phố The Global City không chỉ là một lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư thông minh và an toàn. Với vị trí đắc địa, tiềm năng kinh doanh vượt trội, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, nhà phố tại khu đô thị này hứa hẹn mang lại giá trị bền vững và khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.

