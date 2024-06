Vega Alaric của CĐT TDG Group tung chương trình bán hàng mới chào hè sôi động 2024

Ngày 1/6, The Maris Vũng Tàu đã tổ chức thành công “Lễ hội té nước The Maris” thu hút gần hơn 2.000 khách tham dự. Trong ngày Chủ đầu tư TDG Group cũng đã công bố chương trình bán hàng chào mùa hè 2024 “Đầu tư thảnh thơi, đón sóng hạ tầng” với nhiều CSBH hấp dẫn dành cho khách đầu tư căn hộ “du thuyền” Vega Alaric.

Đầu tư “thảnh thơi” với căn hộ “du thuyền” Vega Alaric

Là tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển chuẩn 5 sao quy mô hàng đầu thành phố Vũng Tàu, The Maris Vũng Tàu có mật độ xây dựng khoảng 23%, gần 80% khuôn viên là không gian xanh, mặt nước cùng các công trình biểu tượng. Trong đó bao gồm tòa căn hộ “du thuyền” Vega Alaric độc bản, 192 biệt thự Serenity cao cấp cùng khu khách sạn đẳng cấp.

Vega Alaric - siêu phẩm cao tầng, điểm nhấn đầu tư nổi bật trong mùa hè 2024 này.

Nhằm giải quyết nguồn cung cơ sở lưu trú cao cấp còn thiếu hụt tại Vũng Tàu, chủ đầu tư TDG Group đã chính thức ra mắt căn hộ “du thuyền” Vega Alaric sở hữu nhiều lợi thế vượt trội đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của những nhà đầu tư sành sỏi. Vega Alaric bao gồm căn từ 1 đến 2 phòng ngủ được thiết kế hiện đại và sang trọng. Bên cạnh đó, Vega Alaric còn có thêm dòng sản phẩm Garden Home có ban công lớn và Duo Smart “căn hộ sinh đôi”. Hơn hết, 100% căn đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển tuyệt đẹp.

The Maris Vũng Tàu đã đi vào vận hành nhiều hạng mục, tổ hợp đầu tư sinh lời hấp dẫn dành cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, căn hộ “du thuyền” Vega Alaric còn được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp với sự góp mặt của loạt thương hiệu châu Âu như Dudoff, Zucchetti, Hafele… Chính giá trị đột phá này, Vega Alaric hứa hẹn sẽ trở thành căn hộ du lịch được trang bị nội thất cao cấp hàng đầu thị trường nghỉ dưỡng Vũng Tàu.

Đặc biệt, với pháp lý mạnh, căn hộ Vega Alaric thuộc tổ hợp The Maris Vũng Tàu được tài trợ tài chính bởi ngân hàng Agribank. Việc ngân hàng tham gia bảo lãnh cho vay dự án là minh chứng uy tín về pháp lý của dự án The Maris Vũng Tàu nói chung và căn hộ “du thuyền” Vega Alaric nói riêng. Hiện tại Vega Alaric đã có đầy đủ giấy phép xây dựng và công trình thi công tấp nập nhằm bàn giao đúng cam kết của chủ đầu tư TDG Group.

Đi cùng chất lượng bàn giao, chất lượng quản lý vận hành cũng là một điểm cộng lớn và là lý do nhà đầu tư lựa chọn căn hộ Vega Alaric. Theo chủ đầu tư TDG Group, sự hợp tác với đơn vị quốc tế Absolute Hotel Services - AHS (đơn vị quản lý khách sạn 5 sao Eastin Grand Hotels) sẽ giúp Vega Alaric đảm bảo chất lượng vận hành cao nhất và giải bài toán thu hút khách thuê quốc tế cho nhà đầu tư.

Mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, tháng 6 này, khi giới thiệu những căn hộ “du thuyền” Vega Alaric mới nhất, TDG Group đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng ưu đãi và hấp dẫn: Thanh toán 15% ký ngay Hợp đồng mua bán; Khách hàng thân thiết nhận chiết khấu ngay 1%; tặng gói nội thất 5 sao trị giá 400 triệu đồng; Chiết khấu thanh toán lên đến 6%. Đặc biệt trong tháng 6, chiết khấu với khách hàng xác nhận cọc sớm lên đến 4% (1/6 - 15/6)...

Cùng với sự đồng hành của ngân hàng Agribank, chỉ cần thanh toán 20% khách hàng đã có thể sở hữu ngay một căn hộ view trực diện biển được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, ngân hàng Agribank sẽ hỗ trợ đến 60%, thời hạn vay tới 15 năm và lãi suất 0% trong 18%, ân hạn nợ gốc đến 2 năm (*).

Bên cạnh đó, nhằm tri ân khách hàng đã luôn quan tâm đến sản phẩm, tại các chuỗi sự kiện giới thiệu Vega Alaric, CĐT luôn có thêm nhiều những phần quà bất ngờ dành cho khách hàng phát sinh cọc ngay sự kiện, cơ hội sở hữu ngay một căn hộ “du thuyền” thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng bậc nhất Vũng Tàu thật dễ trong tầm tay.

The Maris Vũng Tàu - tổ hợp đã đi vào hoạt động, đa trải nghiệm, vạn niềm vui

Giữa bối cảnh TP. Vũng Tàu đang cần nâng hạng du khách bằng những giải pháp về nguồn cung lưu trú chất lượng, tổ hợp đa năng và đẳng cấp hay quy hoạch đồng bộ thì những dự án như The Maris Vũng Tàu chính là mảnh ghép cần thiết để nền du lịch chuyển mình.

Ngay từ đầu năm 2024, The Maris Vũng Tàu đã lên kế hoạch đưa vào vận hành các dịch vụ F&B, vui chơi, giải trí đưa nơi đây trở thành điểm đến đa trải nghiệm cho người dân Vũng Tàu và các khu vực lân cận.

The Maris Vũng Tàu trở thành địa điểm mới thu hút du khách đến Vũng Tàu mùa hè này.

Gần đây nhất, ngày 27-28/4 chủ đầu tư TDG Group đã phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức “Ngày hội phố biển The Maris” với mong muốn tạo sân chơi, địa điểm du lịch mới cho du khách trong dịp nghỉ lễ tại tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển The Maris Vũng Tàu. Và ngày 1/6 vừa qua “Lễ hội té nước The Maris” cũng thu hút hàng ngàn khách tham quan, đặc biệt tạo nên một sân chơi vui vẻ, mới lạ cho các trẻ em.

Thông qua những sự kiện cũng như dịch vụ giải trí tại đây, The Maris Vũng Tàu đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp bậc nhất khi đến Vũng Tàu, từ đó thu hút và giữ chân du khách.

Để diễn ra thành công một lễ hội văn hóa, du lịch biển đa sắc màu đón hàng chục ngàn du khách, tổ hợp The Maris Vũng Tàu đã đưa nhiều hạng mục dịch vụ đẳng cấp đi vào hoạt động như: nhà hàng, ẩm thực, giải trí, hội họp, mua sắm, cũng như các hoạt động nâng cao sức khỏe tinh thần… phục vụ du khách.

Về hoạt động lưu trú, tại The Maris Vũng Tàu cũng có các chương trình cắm trại, Glamping, cùng khu biệt thự biển đã đi vào vận hành, khai thác phù hợp với nhiều đối tượng du khách mong muốn được trải nghiệm khi đến với TP. Vũng Tàu.

“Lễ hội té nước The Maris” tổ chức vào ngày 1/6 mang đến một không gian vui chơi hấp dẫn cho các em nhỏ và phụ huynh.

Qua những hoạt động đã được thực hiện, nhà đầu tư ngày càng có niềm tin hơn vào một tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao độc đáo, duy nhất TP Vũng Tàu. The Maris Vũng Tàu đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư với sản phẩm căn hộ “du thuyền” Vega Alaric.

(*) Chi tiết theo CSBH của CĐT

Thông tin về dự án tại website: https://themaris.vn