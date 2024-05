Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi và biểu dương người lao động ngành điện tiêu biểu

Trong hai ngày 21 và 22/5/2024, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã phối hợp tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ III - năm 2024 và biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2024.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được trao giải Nhất và tập thể xuất sắc.

Chương trình năm nay do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đăng cai tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ của Tổng Công ty năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty Phát điện 3 lần thứ III - năm 2024 được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Ngay sau lễ khai mạc, 48 thí sinh lần lượt trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm và thi thực hành sơ cấp cứu, xử lý vết thương. 10 thí sinh có điểm số cao nhất bước vào vòng 2 để thi vấn đáp xử lý tình huống.

Các An toàn vệ sinh viên tham gia phần thi thực hành sơ cứu, xử lý băng bó vết thương.

Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng của các thí sinh và góp phần mang lại hiệu quả trong công tác ATVSLĐ của Tổng Công ty.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã khen tặng các giải thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi và đơn vị đăng cai tổ chức thành công hội thi.

Cùng với Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi, Tổng Công ty Phát điện 3 đã biểu dương 41 người lao động ngành điện tiêu biểu. Đây là những cán bộ công nhân viên có nhiều đóng góp trong công tác sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, nâng cao hiệu quả công việc.

Dịp này, Tổng Công ty Phát điện 3 cũng biểu dương 19 An toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu năm 2024.

VĂN NGỌ