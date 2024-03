Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2024

Chiều 26/3, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức hội nghị người lao động năm 2024.

Hội nghị được nghe ông Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn công ty báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Ban Thanh tra nhân dân công ty ra mắt hội nghị.

Trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, công ty đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập của CBCNV, người lao động. Với những nỗ lực của tập thể CBCNV và người lao động trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 882,89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,82 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5,1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Ông Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cho biết, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cụ thể, công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại nơi làm việc; tổ chức thành công giải chạy bộ chinh phục Núi Dinh nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023; tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tham gia hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức; tham gia Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Tổng Công ty Phát điện 3… Bên cạnh đó, Công đoàn công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội, đặc biệt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…

Quang cảnh hội nghị người lao động Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Huy, Tổng Giám đốc công ty đánh giá cao nỗ lực của CBCNV trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Xác định những khó khăn trong năm 2024, tập thể CNCNV công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để đưa công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra, cũng như đảm bảo chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

VĂN NGỌ