Prudential đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) trao tặng 55 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bà Rịa Vũng Tàu, sự kiện nằm trong chương trình “Cùng em đến trường”.

Nhằm trang bị điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, chương trình “Cùng em đến trường” do Prudential phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng 55 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tổng trị giá quà tặng là 99 triệu đồng. Món quà thể hiện sự quan tâm, động viên, chia sẻ đối với nỗ lực của các em trong học tập và rèn luyện của năm học vừa qua, đồng thời tiếp sức cho các em trong năm học mới, để tạo điều kiện tốt hơn cho các em đến trường.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong dự án “Cùng em đến trường” được Prudential thực hiện nhiều năm qua trên khắp cả nước. Trong năm 2023, chương trình “Cùng em đến trường” và "Hỗ trợ gạo trao gửi yêu thương" của Prudential được thực hiện tại nhiều địa phương với tổng ngân sách khoảng 4 tỷ đồng, như một hoạt động thiết thực thể hiện sự cam kết, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Buổi lễ có sự tham dự của gần 150 người là đại diện chính quyền địa phương, học sinh và giáo viên nhà trường, cán bộ, nhân viên thuộc các văn phòng Tổng Đại lý Prudential.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Prudential hiện có 4 Văn phòng Tổng Đại lý gồm: Bà Rịa, Long Điền, Tân Thành và Châu Đức. Các văn phòng đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và phục vụ khách hàng trên toàn quốc, với mục tiêu phát triển đội ngũ quản lý, chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp, mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ khách hàng tận tâm và ngày càng hoàn hảo hơn.

Với nền tảng hơn 23 năm phát triển tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Prudential đã và đang đầu tư vào các hoạt động xã hội với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững và kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam, tập trung ở 3 lĩnh vực chính là: Giáo dục, Sống khỏe và An toàn.

Đối với lĩnh vực Giáo dục, Prudential phát triển dự án “Giáo dục quản lý tài chính Cha-Ching” từ năm học 2019-2020. Tới nay, dự án đã được triển khai tại 210 trường tiểu học, trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý tài chính cho 78.000 học sinh. Trong lĩnh vực An toàn, từ năm 2020 tới nay, dự án “Đến trường an toàn” đã được triển khai tại 11 trường tiểu học, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho 8.000 học sinh. Ngoài ra, với tinh thần chung sức hành động vì cộng đồng, Prudential luôn kịp thời thực hiện các dự án hỗ trợ khẩn cấp, ứng phó với thiên tại, dịch bệnh, đặc biệt là hỗ trợ cho đội ngũ tuyến đầu và giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại mau chóng ổn định cuộc sống.

Năm 2023 ghi dấu cột mốc 175 năm thành lập của tập đoàn Prudential. Hiện tập đoàn đang phục vụ hơn 18 triệu khách hàng tại khắp các thị trường châu Á và châu Phi. Trong 24 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, Prudential đã và đang cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn tài chính cho 7 triệu khách hàng, và không ngừng nỗ lực trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu của ngành bảo hiểm nhân thọ.

Ngày 30/08, Tập đoàn Prudential ra mắt Tôn chỉ mục đích mới “Cho mỗi cuộc sống - Cho mỗi tương lai”, thể hiện sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau bằng việc mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe đơn giản, dễ tiếp cận, cũng như định hướng phát triển bền vững cho tương lai

Về Prudential Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi. Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời. Với 24 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential không ngừng tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của mọi người về bảo hiểm. Tính đến tháng 12/2022, Prudential Việt Nam đã phát triển đội ngũ hơn 126.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, với hơn 328 văn phòng Tổng Đại lý, văn phòng Giao dịch và Trung tâm phục vụ khách hàng cùng mạng lưới 7 ngân hàng đối tác uy tín luôn sẵn sàng phục vụ hơn 2,1 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Với khẩu hiệu “Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động.”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để bảo vệ an toàn tài chính, giúp khách hàng gia tăng tài sản và chủ động làm chủ các kế hoạch trong cuộc đời của mình.