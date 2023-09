Tập trung vào trải nghiệm khách hàng, chuỗi event cuối tuần độc đáo tại The Maris thời gian qua đang trở thành điểm nhấn mới lạ tại trung tâm phố biển, thu hút sự quan tâm lớn của du khách và nhà đầu tư.

Thăng hoa cảm xúc

Không phụ lòng tin yêu của khách hàng, TDG Group chủ đầu tư dự án The Maris với mục đích ưu tiên nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, trung tuần tháng 9, trong sự kiện “Trải nghiệm thể thao biển”, The Maris tiếp tục đưa câu lạc bộ Cloudsurf về với trung tâm phố biển cùng màn trình diễn dù lượn không thể đẹp mắt hơn. Trải nghiệm bay trên không trung và tận hưởng bãi biển Chí Linh từ trên cao cùng đội ngũ phi công đầy đủ chứng chỉ với kinh nghiệm hơn 10.000 giờ bay.

Trải nghiệm một ngày làm phi công cùng câu lạc bộ Cloudsurf.

Không chỉ thăng hoa cùng các hoạt động trải nghiệm thể thao biển, khách tới dự sự kiện còn được hoà mình trong show ca nhạc bùng nổ “Thay lời biển hát”. Dịp lễ 02/09 vừa qua, với sự góp mặt của danh ca Nguyễn Hưng cùng ca nhạc sĩ Sỹ Luân, sự kiện đã thu hút hàng trăm du khách và nhà đầu tư tới tham dự.

Show ca nhạc “Thay lời biển hát” với sự góp mặt của danh ca Nguyễn Hưng.

Tiếp nối thành công của các sự kiện cuối tuần trước đó, số thứ 2 của series ca nhạc “Thay lời biển hát”, với chủ đề “Sắc màu cuộc sống” được tổ chức ngày 23/9. Chương trình lần này được tổ chức hoành tráng, quy mô với màn trình diễn của ca nhạc sĩ Sỹ Luân, sự góp mặt của đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời, cùng trải nghiệm “một ngày làm phi công” với sự trở lại của đội bay dù lượn chuyên nghiệp Cloudsurf. Đây là những trải nghiệm có một không hai, hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân phố biển và các nhà đầu tư, các vị khách hàng tiềm năng những giây phút thăng hoa cảm xúc trong bầu không khí giải trí sôi động.

Chủ đầu tư TDG Group cho biết, chuỗi mini event sẽ được tổ chức xuyên suốt vào mỗi cuối tuần tại The Maris. “Thông qua những chương trình giải trí tại đây, chúng tôi kì vọng sẽ mang đến cho du khách, những nhà đầu tư tương lai cái nhìn chân thực nhất về dự án trước khi quyết định đầu tư”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Điểm đến của lễ hội và các sự kiện thể thao – giải trí quy mô

Với quy mô lên tới 23ha, The Maris đang được coi là quần thể nghỉ dưỡng lớn hàng top Thành phố Vũng Tàu. Nơi đây còn được trang bị hơn 100 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, phù hợp nhu cầu vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng của mọi đối tượng. Trong đó với bãi biển lên tới 600m, dự án được xem là điểm đến của các hoạt động và giải đấu thể thao biển trong tương lai như dù lượn, flyboard, lặn biển ngắm đại dương, lướt sóng…

Đặc biệt, sau này, khi khách sạn The Maris đi vào vận hành còn có sự xuất hiện của khu vui chơi trả thưởng quy mô, hiện đại, được cấp phép, là điểm đến của những môn giải trí quý tộc mà không phải dự án nghỉ dưỡng nào cũng được phép tổ chức.

Đáng chú ý, The Maris cũng là khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế đầu tiên tại trung tâm thành phố biển được quản lí vận hành bởi thương hiệu Eastin Grand từ đơn vị quản lí vận hành quốc tế Absolute Hotel Services – AHS. Nơi đây hứa hẹn không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách trong nước mà còn là địa điểm lí tưởng dành cho khách du lịch quốc tế.

Với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, chỉ cách sân bay Long Thành hơn 60km với hơn 1 giờ di chuyển, sau này, khi sân bay đi vào vận hành sẽ bổ sung lượng lớn du khách tiềm năng từ khắp các nơi cho The Maris. Do đó, đầu tư vào The Maris chính là khoản đầu tư đa giá trị, không chỉ đem về lợi nhuận ổn định mà còn là những lợi ích sức khỏe không dễ gì mua được bằng tiền.

Trong thời gian này, chủ đầu tư TDG đang có những chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn danhf cho phân khu The Alaric thuộc Quần thể nghỉ dưỡng Tha Maris, tiếp thêm cơ hội sở hữu tấm vé trở thành chủ nhân tương lai của phố biển cho các nhà đầu tư tiềm năng. Theo đó, khách hàng chỉ phải thanh toán 899 triệu là trở thành chủ nhân của căn hộ du lịch biển hot nhất thủ phủ nghỉ dưỡng. Cùng với đó, khách hàng được ngân hàng Agribank ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng và không phải trả gốc lẫn lãi suốt thời gian ưu đãi lãi suất. Sau thời gian này, khách hàng chỉ phải thanh toán 1,5%/tháng. Để khách hàng có thể nhận nhà nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê ngay, chủ đầu tư tặng full nội thất châu Âu cho căn hộ với trị giá lên tới 400 triệu đồng. Với chính sách bán hàng trong mơ này, cơ hội sở hữu The Alaric là trong tầm với của nhiều nhà đầu tư.