Một kỳ nghỉ thật sự hài lòng tại Wyndham Garden Cam Ranh

Khi bạn nhớ lại một chuyến đi, trong bạn sẽ hiện ra một nụ cười tươi, một câu “xin chào” nồng ấm hay những khoảnh khắc thân thuộc đầy thú vị ở nơi lưu trú... Gia đình chúng tôi đã có một chuyến nghỉ dưỡng vô cùng hài lòng như thế khi đến với Wyndham Garden Cam Ranh.

Quang cảnh hồ bơi và biển.

Phải thu xếp rất lâu, vợ chồng tôi mới tách được bộn bề, dành thời gian cho chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm của cả gia đình. Vốn là người chu đáo, vợ tôi dành trọn một buổi tối để tham khảo các đánh giá về điểm lưu trú tại Nha Trang rồi quyết chọn Wyndham Garden Cam Ranh. Những đánh giá tốt về khu nghỉ dưỡng như biệt thự rộng rãi, hồ bơi riêng tư, các tiện ích phong phú và cách phục vụ chu đáo của nhân viên đã chinh phục được vợ tôi.

Đánh giá trên TripAdvisor của Wyndham Garden Cam Ranh.

Sau chuyến bay hơn một giờ, gia đình chúng tôi có mặt tại khu nghỉ dưỡng - nơi nằm trên vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới. Và rồi sau 4 ngày lưu trú, nếu quay lại Cam Ranh - Khánh Hòa trong một kỳ nghỉ khác, tôi chắc chắn Wyndham Garden Cam Ranh vẫn là điểm đến yêu thích đầu tiên. Sự tận tâm của nhân viên từ khâu tư vấn đặt phòng đến những chào đón nồng hậu của bộ phân lễ tân; cách phục vụ tận tình, chu đáo của đội ngũ nhà hàng hay sự tỉ mỉ, cẩn thận của đội ngũ buồng phòng… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi.

Phòng tôi được trang trí kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Mặc dù đi đúng tháng 6 cao điểm, chúng tôi chỉ cần chờ không quá 8 giờ làm việc kể từ khi yêu cầu báo giá đến lúc nhận được xác nhận đặt phòng, 10 phút với thủ tục nhận phòng dù lượng khách thời điểm đến khá đông. Trải nghiệm hài lòng tăng thêm khi cả gia đình chúng tôi thưởng thức bữa ăn tại đây: 2 phút để đặt món kể từ khi ổn định chỗ ngồi và không quá 15 phút sau khi đặt món.

Quang cảnh Resort Wyndham Garden Cam Ranh.

Nhân viên của nhà hàng luôn nở nụ cười thân thiện qua cách chào đón, tư vấn món ăn và xử lý các yêu cầu đặc biệt của gia đình tôi, từ thực đơn phù hợp cho người cao tuổi, đồ Hàn đến thực đơn chay hay những món khoái khẩu cho lũ trẻ. Resort rất chú ý quan tâm đến phản hồi của chúng tôi và nhanh chóng cải thiện ngay khi chúng tôi còn lưu trú.

Nhân viên Nhà hàng Breeze.

Chúng tôi đã thử thực đơn món Hàn và cả Set các món Hào Nhật.

Nếu bạn sắp đến khu nghỉ dưỡng, dịch vụ Chef in the Garden hoặc BBQ in Villa chính là trải nghiệm nhất định phải thử. Cách bài trí đẹp cho nguyên liệu và món ăn của đầu bếp chuyên nghiệp, cách sắp đặt bàn ăn cùng với đa dạng hải sản của Cam Ranh mang lại cho tôi và gia đình những bữa ăn vừa ấm cúng vừa sang trọng.

Hai dịch vụ gia đình chúng tôi sử dụng cho bữa trưa và bữa tối.

Trong bốn ngày nghỉ tại resort nơi vịnh Cam Ranh đẹp và hiền hòa nhất, chúng tôi dành phần lớn thời gian cho biển và các trò chơi trên biển. Buổi sáng, cả gia đình đăng ký lớp học yoga, tận hưởng làn gió trong lành và ánh mặt trời dịu nhẹ đầu ngày. Trong ngày, chúng tôi cùng tham gia lớp học làm pizza, lớp học nấu ăn.

Hoạt động vui chơi của các bé.

Với những đứa trẻ, khu nghỉ dưỡng như một thiên đường thu nhỏ. Con trai tôi tham gia lớp học bơi vào buổi sáng, lớp học kỹ năng vào buổi chiều, và cháu gái thì vui chơi bên khu trẻ em cùng bảo mẫu. Đây là những hoạt động gắn kết gia đình và học hỏi cho con trẻ vô cùng thú vị mà tôi “mách nhỏ” để gia đình bạn cùng đăng ký tham gia.

Chiều đến, cả gia đình chúng tôi cùng quây quần bên nhau thưởng thức tiệc trà chiều tại villa hay thảnh thơi đọc sách ngay ban công biệt thự trong khi các con vui chơi trong hồ bơi riêng.

Trà chiều cùng gia đình gần hồ bơi chính.

Hoạt động cuối cùng trong ngày là cùng nhau ghé đến rạp chiếu phim ngoài trời, thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời và sau đó thảnh thơi trở lại biệt thự để nghỉ ngơi. Đặc biệt hơn, để thuận tiện và thoải mái nhất dành cho mọi du khách khi đến Wyndham Garden Cam Ranh, resort còn sẵn sàng đội ngũ nhân viên thông thạo nhiều ngoại ngữ nhằm đảm bảo khách hàng sẽ được lắng nghe một cách thấu đáo và tận tình nhất.

Bốn ngày tại Wyndham Garden Cam Ranh dường như quá ngắn cho cả gia đình nghỉ ngơi nhưng cũng đủ dài để cả gia đình lấy lại năng lượng sẵn sàng cho chuỗi ngày làm việc và học tập tiếp theo.

Với một số ít những chia sẻ trên thôi, tôi chắc rằng khi bạn và gia đình lựa chọn Wyndham Garden Cam Ranh cho kỳ nghỉ của mình, gia đình bạn sẽ có nhưng ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời.