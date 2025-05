Tuyên truyền an toàn giao thông cho người lao động

Ngày 9/5, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ cho 200 cán bộ, công nhân viên tại công ty.

Thượng tá Trần Trọng Luật, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng; phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; một số quy định tại Nghị định số 168 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các vi phạm phổ biến là nguyên nhân dẫn đến TNGT và biện pháp phòng ngừa…

TRÍ NHÂN