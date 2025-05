Nhiều mô hình khuyến khích giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ góp phần quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Vì vậy, công an toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay trong vận động, tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Công an phường 3 (TP.Vũng Tàu) tiếp nhận vũ khí thô sơ mà người dân giao nộp.

Đổi vũ khí lấy bình chữa cháy

Đó là mô hình đã và đang được Công an phường 3 (TP.Vũng Tàu) thực hiện. Chỉ một thời gian ngắn, mô hình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Hàng chục người đã tự nguyện mang súng, dao tự chế… đến nộp cho công an phường. Ông N.V.H. (trú phường 3) là một trong số đó. “Tôi thấy mô hình rất thiết thực”, ông H. vui vẻ nói sau khi nộp dao tự chế và nhận về một bình chữa cháy.

Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an phường 3, cho biết, sáng kiến đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy bình chữa cháy được thực hiện từ tháng 3/2025, tạo hiệu ứng kép, vừa góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương vừa giúp dân có phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Tháng 3, công an phường đã tiếp nhận 4 dao các loại, 1 súng hơi, 1 súng bắn đạn cao su, 1 gậy kim loại từ người dân giao nộp.

Tương tự, Công an phường Long Hương (TP.Bà Rịa), thời gian qua cũng đã tuyên truyền sâu rộng qua các nhóm zalo của tổ dân cư, khu phố về việc tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Qua tuyên truyền, vận động, nhiều người đã tự nguyện mang vũ khí, vật liệu nổ đến công an phương giao nộp.

Tuyên truyền kết hợp đấu tranh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 1/2 đến 30/4, Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh. Qua 3 tháng triển khai, đợt cao điểm đã mang lại hiệu quả tích cực.

Các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được người dân giao nộp cho Công an phường 3 (TP.Vũng Tàu).

Trong đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho hơn 100 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả nổi bật (từ tháng 2 đến tháng 4/2025): Thu hồi: 5 súng tự chế, 150 viên đạn, 12 lựu đạn, bom/mìn (2 quả bom sót lại sau chiến tranh), 5 công cụ hỗ trợ, 488 vũ khí thô sơ.

Các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú. Đã tổ chức 731 buổi tuyên truyền với gần 9.000 người tham gia; đăng tải, chia sẻ hơn 1.000 lượt tin, bài; vận động các hộ gia đình ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an còn tổ chức đổi vũ khí lấy quà tặng, bình chữa cháy…

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Bài, ảnh: TRÍ TRUNG